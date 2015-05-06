Развитие автомобильного рынка в России в конце 2014 – начале 2015 года характеризовалось значительным повышением цен на автомобили – до 40% в зависимости от марки. Помимо этого, существенно выросли ставки по автокредитам. С целью оживления российского автомобильного рынка и стабилизации объемов производства и продаж отечественных автомобилей путем повышения спроса со стороны населения с 1 апреля 2015 года в России стартовала государственная программа льготного автокредитования, запущенная Минпромторгом и распространяющаяся на приобретение новых иностранных и отечественных автомобилей, произведенных на территории РФ в 2015 году.

Согласно требованиям госпрограммы, стоимость автомобиля не может превышать 1 млн рублей, а масса – 3,5 тонны. Минимальный размер первоначального взноса заемщика должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства, а срок кредита ограничивается тремя годами. Размер скидки, предоставляемой государством банку, равен 2/3 от ключевой ставки Банка России (на момент составления рейтинга – 8,33%).

В нашем рейтинге мы рассмотрим кредитные предложения московских банков на покупку автомобиля, попадающего под требования госпрограммы. Нами были выбраны следующие параметры: стоимость автомобиля – 1 млн рублей, первоначальный взнос – 20% (200 тыс. рублей). Таким образом, сумма кредита составит 800 тыс. рублей. Срок кредитования в три года (максимально возможный по госпрограмме) выбран для того, чтобы ежемесячный платеж был наименее обременителен для заемщика. В этом случае средний по топ-10 размер ежемесячного платежа составит около 26,8 тыс. рублей (25 690 рублей при ставке 9,67% и 27 408 рублей при ставке 14,17%). Для оформления кредита заемщику необходимо иметь ежемесячный доход в размере 53–67 тыс. рублей в зависимости от требования конкретного банка к соотношению платеж/доход.

Продукты в рейтинге ранжированы по величине итоговой переплаты за весь срок кредита. В случае совпадения ставки по кредитным программам разных банков предложения размещены в рейтинге по названию банка в алфавитном порядке. При осуществлении расчетов за базовые принимались годовые ставки, действующие при предъявлении заемщиком полного пакета документов, его отказе от личного страхования, но при условии страхования автомобиля по полным рискам каско. При возможности выбора заемщиком графика платежей (аннуитетный или дифференцированный) расчет производился по дифференцированному графику (с меньшей переплатой). По кредитным программам всех банков, входящих в десятку, комиссии или иные дополнительные платежи за выдачу и обслуживание кредита не предусмотрены.

Первое место рейтинга занял автокредит «Госпрограмма» банка «Глобэкс» с годовой ставкой 9,67% и переплатой 119,5 тыс. рублей.

На второй позиции расположилось предложение банка «Зенит» с переплатой 145,5 тыс. рублей и годовой ставкой 11,17%. При этом если заемщик оформит страхование залога только от рисков «Хищение» и «Тотальная гибель ТС», процентная ставка увеличивается на один процентный пункт.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 5 мая 2015 года.