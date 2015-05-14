Новый радикальный способ борьбы с неконтролируемым перетоком вкладчиков в высокорисковые банки, которые неоправданно завышают ставки по вкладам, предложил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, необходимо ограничить не сумму, как предлагалось до сих пор, а число страховых выплат в одни руки. Цена вопроса — 900 млрд рублей , пишет «Коммерсант».

Свою идею глава Сбербанка изложил на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева о ситуации в банковском секторе. В нем приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, представители Центробанка, Минфина, Минэкономики, Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и крупнейших банков. Сбербанк, по данным газеты, представлял его глава Герман Греф, группу ВТБ — президент головного банка Андрей Костин, глава Банка Москвы Михаил Кузовлев, председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов; присутствовали также представители Газпромбанка, «Альфа-Групп», «Открытие Холдинга».

Согласно инициативе Грефа, ограничение для клиентов банков возможности получать госстраховку по вкладам многократно повысит ответственность граждан за размещение своих средств на банковские депозиты и взвесит риски при принятии таких инвестиционных решений. Глава Сбербанка предложил сразу три варианта реализации своей идеи. Первый — ввести лимит совокупного объема страховых выплат одному вкладчику за всю историю его взаимодействия с банками — 3 млн рублей (сейчас единоразовая страховка составляет до 1,4 млн рублей, ее можно получать каждый раз при отзыве лицензии у банка, где размещен депозит). Второй — выплачивать страховку по вкладам не более одного раза в пять лет. Третий, наиболее радикальный, — не более одного раза в принципе.

Внедрить идею предлагается через поправки к закону о страховании вкладов. Их объектом должны стать граждане, которые оперативно перераспределяют средства по счетам в банках с максимальными ставками вне зависимости от их надежности, компенсируя риски тем, что суммы депозитов подпадают под госстраховку (сейчас — 1,4 млн рублей). Таких клиентов Греф, по словам собеседников газеты, назвал «серийными вкладчиками». При этом Греф в своем выступлении отметил, что внедрение его предложений сопряжено с риском потери доверия к банковской системе со стороны граждан, сказал изданию один из участников заседания.

Идею Грефа, по данным газеты, присутствовавшие на заседании руководители крупных банков единодушно поддержали: это повысит спрос на их более дешевые, но и, как считается, более надежные депозиты. Впрочем, со стороны властей четкой реакции пока не последовало. Шувалов на пресс-конференции в среду дал понять, что решение по изменению подхода к выплате страхового возмещения пока не принято, отмечает издание.

Сложность оценки нового предложения состоит в том, что в мировом опыте практика, которую в России предложил внедрить Греф, отсутствует, указывают эксперты. Против оперативной реализации идеи Грефа работает и тот факт, что проблема «серийных вкладчиков» в банковской системе далеко не основная. Как показали это и ряд других проведенных вчера совещаний, для банков в большинстве своем по-прежнему более актуальны вопросы растущего кредитного риска, резервирования, падения прибыли, не восстановившегося до докризисного уровня курса рубля и пр.

Впрочем, даже если исходить из консервативных оценок финансовых ведомств о том, что всего около 5% вкладчиков «гоняется за ставками» и примерно такая же доля их вкладов в совокупном объеме депозитов физлиц в банках, речь может идти о сумме более чем 900 млрд рублей (по данным ЦБ на 1 апреля, объем вкладов физлиц в банках составлял 19,09 трлн), что сопоставимо с объемом господдержки банков за счет ОФЗ.

Но банкиры настаивают, что на практике проблема шире. «Перетекание их из надежных банков в ненадежные в погоне за ставками усиливается в моменты дефицита ликвидности», — поясняет один из собеседников издания. Согласно презентации Грефа к вчерашнему совещанию, речь вовсе не о 5%. По документу с начала 2013 по апрель 2015 года Сбербанк выплатил страховое возмещение 1 млн вкладчиков из 29 банков, лишенных лицензий. По информации Сбербанка, «серийные вкладчики», обратившиеся за возмещением два раза и более за указанный период, получили в среднем по 2 млн рублей страхового возмещения, что существенно больше страховки, которая в 2013—2014 годах составляла 700 тыс.

Представители небольших кредитных организаций придерживаются другой позиции: реализация этой идеи приведет к кризису ликвидности у многих игроков. «А выиграет от этого именно Сбербанк, который и так имеет доступ к максимальному количеству источников фондирования и не испытывает трудностей с ликвидностью, — говорит зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин. — Не говоря уже о потере многими банками доверия со стороны населения».