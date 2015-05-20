Портал Банки.ру подготовил очередной рейтинг кредитных карт категорий Visa Classic и MasterCard Standard с самыми низкими процентными ставками в банках, зарегистрированных в Москве. Иные параметры отбора не устанавливались.

Кредитные карты были ранжированы по величине процентной ставки. В тех случаях, когда по нескольким карточным продуктам одного или разных банков ставка совпадает, отбирались предложения с меньшей стоимостью обслуживания.

Предыдущий рейтинг по аналогичной теме был опубликован в мае 2014 года. Процентные ставки по картам, вошедшим в исследование сегодня, превышают предыдущие значения на 3—7,9 процентного пункта. Большинство кредитных организаций увеличило проценты после повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года. После этого ключевая ставка была неоднократно снижена, но только немногие банки на сегодняшний день уменьшили проценты за пользование кредитными средствами.

Первое место занимает «Карта с овердрафтом Standard» Межтрастбанка со ставкой 18% годовых и платой за ежегодное обслуживание 600 или 750 рублей в зависимости от факта приобретения страхового полиса, стоимость которого составляет 10 долларов в год. На втором месте — «Карта с льготным периодом» Абсолют Банка со ставкой 21% годовых. Плата за ежегодное обслуживание карты составляет 1 800 рублей. Замыкает тройку лидеров «Карта с овердрафтом Standard» РФИ Банка, по которой плата за пользование кредитом составляет 22% годовых, плата за выпуск — 600 рублей.

По картам, занимающим с четвертого по десятое места в рейтинге, процентная ставка варьируется от 22% до 29,9% годовых.

Льготный период предоставляется по шести картам из десяти. Стоит отметить, что грейс-период на все операции, включая снятие наличных денежных средств, предусмотрен по трем картам (Московский Кредитный Банк, ВТБ 24, банк «Петрокоммерц»), по остальным продуктам льготный период распространяется только на операции оплаты товаров или услуг.

Все карты, кроме продукта Абсолют Банка, допускают использование как кредитных средств банка, так и собственных средств заемщика. Начисление процентов на положительный остаток средств на счете не предусмотрено ни по одной из вошедших в рейтинг карт.

Следует отметить, что два банка, карты которых вошли в топ-10, предоставляют кредитные средства на ограниченный срок (Межтрастбанк, банк «Уралсиб»): полную сумму долга необходимо погасить в течение определенного промежутка времени. Держатели «Карты с овердрафтом Standard» РФИ Банка могут пользоваться кредитным лимитом, ежемесячно погашая только начисленные проценты. По остальным — предусмотрена стандартная процедура погашения: ежемесячно требуется вносить 3—10% от суммы долга и начисленные проценты за истекший период.

Несколько кредитных карт имеют программы лояльности в рамках сотрудничества с какими-либо компаниями или собственные привилегии. По «Классической карте ВТБ 24 с программой «Коллекция» начисляются баллы при совершении покупок, их можно обменивать на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты). Карта «Visa Classic / MasterCard Standard с овердрафтом» банка «Уралсиб» позволяет в рамках программы «Комплимент» получать бонусы, которые можно использовать на приобретение товаров и услуг в онлайн-каталоге на сайте программы или приобретение премиальных билетов на рейсы любого авиаперевозчика. Держатели «Единой карты» от МКБ получают бонусные баллы за расчеты по карте, а в дальнейшем компенсируют ими стоимость оплаченных авиабилетов любых авиакомпаний и направлений, проживания в отелях, аренды автомобиля и др.

Все карты, кроме «Карты с овердрафтом Standard» Межтрастбанка и «Кредитной карты Classic» банка «Петрокоммерц», оснащены чипом.