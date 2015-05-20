Сбербанк России с 20 мая понизил ставки по вкладам.

«Снижение ставок связано с рыночным трендом», — уточнили в пресс-службе банка.



Депозит «Сохраняй» в рублях теперь можно открыть под 6,95—9,1% (ранее — под 7,2—9,35%), в долларах — под 0,3—3,25% (ранее — под 0,75—3,95%), в евро — под 0,1—2,35% (вместо 0,75—3,85%).

При открытии депозита онлайн ставки по вкладу в рублях составят 7,25—10,05% (прежде — 7,5—10,3%), в долларах — 0,4—3,5% (ранее — 1—4,2%), в евро — 0,2—2,6% (ранее — 1—4,1%), а при наличии пенсионного удостоверения — 7,45—9,1% (прежде — 7,7—9,35%) по вкладу в рублях, 0,55—3,25% (прежде — 1,05—3,95%) в долларах и 0,3—2,35% (вместо 1,05—3,85%) в евро.

Срок депозита — от одного месяца до трех лет.

«Пополняй» в рублях привлекается под 7,2—8,6% (ранее — под 7,7—9,1%), в долларах — под 1,2—3,15% (ранее — под 2—3,9%), в евро — под 0,8—2,25% (вместо 2—3,8%), при открытии через систему онлайн — под 7,55—9,55% (прежде — под 8,05—10,05%) в рублях, 1,45—3,4% (ранее — под 2,25—4,15%) в долларах, 1,05—2,5% (ранее — под 2,25—4,05%) в евро, а при наличии пенсионного удостоверения — под 7,7—8,6% (вместо 8,2—9,1%) в рублях, 1,6—3,15% (ранее — под 2,5—3,9%) в долларах и 1,1—2,25% (вместо 2,5—3,8%) в евро.

Срок депозита — от трех месяцев до трех лет.

Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. рублей, 100 долларов или евро.

Депозит «Управляй» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро на срок от трех месяцев до трех лет) в рублях открывается под 6,3—7,9% (прежде — под 7,05—8,65%), в долларах — под 1,15—3,05% (ранее — под 1,95—3,85%), в евро — под 0,75—2,15% (вместо 1,95—3,75%).

При размещении вклада онлайн в рублях процентная ставка теперь будет равна 6,65—8,85% (ранее — 7,4—9,6%), в долларах — 1,4—3,3% (вместо 2,2—4,1%), в евро — 1—2,4% (вместо 2,2—4%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Мультивалютный» (от 15 тыс. рублей, 500 долларов/евро, от одного до двух лет и на два года) в рублях можно открыть под 6,25—6,9% (ранее — под 7—7,65%), в долларах — под 2,5—3,1% (вместо 3—3,9%), в евро — под 1,45—2,2% (вместо 2,8—3,7%).

«Социальный» (минимальная сумма не ограничена, на три года) привлекается под 8,35% (прежде — под 9,15%), а «Подари жизнь» (от 10 тыс. рублей на один год) — под 8,4% (вместо 8,65%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.

Пополнение предусмотрено для всех депозитов, кроме «Сохраняй» и «Подари жизнь».