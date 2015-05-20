За десять дней средняя максимальная ставка топ-10 банков по вкладам снизилась на 0,74 п. п.

Средняя максимальная ставка топ-10 банков России по рублевым депозитам физлиц за вторую декаду мая составила 11,66%. Об этом в среду сообщила пресс-служба Банка России.

За первые десять дней месяца ставка равнялась 12,4%, а за третью декаду апреля — 12,88%. Максимальное с июля 2009 года значение показателя в 15,64% было зафиксировано в конце 2014-го.

В настоящее время регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 более чем на 3,5 процентного пункта (до конца прошлого года — более чем на 2 п. п.).

В десятку банков с наибольшим объемом вкладов в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский Банк «Открытие», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.