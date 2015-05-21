Руководство Россельхозбанка (РСХБ) просит пополнить капитал еще на 35 млрд рублей до конца 2015 года. Причем эти деньги нужны банку помимо докапитализации через ОФЗ, подтвердила «Ведомостям» пресс-служба Минфина. На этот раз против и Минфин, и Минсельхоз, который возглавил давний оппонент РСХБ Александр Ткачев.

«Из ответа чиновников следует, что они готовы пополнить капитал лишь на 5 миллиардов рублей, — рассказал газете человек, близкий к руководству банка. — А учитывая, сколько у банка проблемных заемщиков, эта сумма для него незначительна». Из 1,4 трлн рублей портфеля банка 429 млрд (31%) — проблемные кредиты, а также те, качество которых вызывает вопросы, следует из МСФО госбанка.

Минфин в этом году готов дать РСХБ лишь 5 млрд рублей из запрошенных 35 млрд, подтвердил сотрудник Минсельхоза. Более того, Минсельхоз, по его словам, вообще против дополнительной поддержки РСХБ: «Позиция нашего ведомства такова, что уже выделенных РСХБ 10 миллиардов рублей достаточно; мы выступаем за то, чтобы не выделять РСХБ дополнительных денег в этом году».

Прежде Минсельхоз занимал другую позицию в отношении РСХБ. Например, в конце 2013 года ведомство оценивало необходимую банку помощь в 200 млрд рублей с учетом пополнения капитала и передачи проблемных активов. Возможно, позиция Минсельхоза изменилась с приходом на должность министра бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева — у него с РСХБ были напряженные отношения. В мае 2012 года Ткачев обвинял РСХБ в неэффективном распоряжении активами, которые достались банку за долги.

Однако 35 млрд рублей — это не все деньги из бюджета, на которые претендует РСХБ в 2015 году. В марте правительство направило из бюджета на взнос в капитал РСХБ 10 млрд рублей, которые были взяты из антикризисной программы на поддержку сельского хозяйства (ее размер — 54 млрд рублей). При этом доля кредитов аграриям в портфеле банка неуклонно снижается: за 2014 год — с 65% до 59%.

Кроме того, неделю назад премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о выделении госбанку денег по программе докапитализации за счет ОФЗ. По ней банк претендовал на 68,5 млрд рублей. На следующей неделе РСХБ, Минсельхоз и Росимущество подпишут трехстороннее соглашение о докапитализации РСХБ, заявил вчера вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, это позволит РСХБ компенсировать отставание и восстановить кредитование.