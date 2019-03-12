Архив
Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 15:35 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 7,68% Banki.ru 373
- 09:33 Страховщики назвали главную угрозу для владельцев имущества Российская газета 7294 5
- 09:11 ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения РБК 1962 3
- 08:47 Глава «ЛУКОЙЛа» оценил влияние санкций на компанию ТАСС 1522
- 08:38 Банки заплатят за привлечение депозитов через маркетплейс Коммерсант 3336 1
- 08:14 Совкомбанк может приобрести у АФК «Система» 25% «Детского мира» Коммерсант 1594
- 20:00 11 марта. Главное за минуту: Visa увеличит лимит платежей без ПИН-кода, россияне переплачивают «коммунальным монстрам» Banki.ru 2060
- 08:58 Юристы: с помощью перевода по мобильному можно спровоцировать на получение взятки Известия 5005 25
- 08:39 Черные коллекторы организуют нелегальные кол-центры Коммерсант 4859 5
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 6133 16
- 10:00 Лучшее за неделю: Орешкина все обижают, Сбербанк против ЦБ, теневая экономика уходит из банков Banki.ru 15034
- 09:00 Банки.ру поздравляет с Международным женским днем! Banki.ru 5148 2
- 20:00 7 марта. Главное за минуту: еще один банк лишился лицензии, россиянам помогут накопить на ипотеку Banki.ru 17488 5
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 2735 5
- 10:49 Сбербанк заработал в феврале 70,1 млрд рублей по РСБУ, за два месяца — 143,8 млрд Banki.ru 3940
- 09:03 Владельцев криптовалют будут идентифицировать Известия 4212 5
- 08:39 В России могут появиться вклады на жилье в ипотеку РИА Новости 6988 9
- 08:19 ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка Banki.ru 7545 20
- 20:00 6 марта. Главное за минуту: россияне за год накопили 3 трлн рублей, главе Минэкономразвития не дали договорить в Госдуме Banki.ru 4219 3
- 11:53 Депутаты потребовали перенести выступление Орешкина в Госдуме Banki.ru 3946 15
- 09:19 Россияне накопили за год 3 трлн рублей Известия 16211 16
- 08:37 В «Эксперт РА» назвали признаки грядущего краха банка РИА Новости 18356 18
- 08:23 НПФ Сбербанка впервые за 10 лет столкнулся с чистым оттоком клиентов Коммерсант 53996 12
- 20:00 5 марта. Главное за минуту: названы лучшие банки России и мира, AliExpress въезжает на российский авторынок Banki.ru 6178 1
- 09:12 Банки получат единый стандарт продажи населению рискованных продуктов Известия 4187 7
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 3813
- 08:15 ФНС узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах РБК 4849 4
- 08:01 Клиенты банка «Ак Барс» жалуются на невыплату кешбэка Banki.ru 7297 15
- 20:00 4 марта. Главное за минуту: ставки по вкладам вернулись в весну-2017, в России заработал платежный сервис MirPay Banki.ru 18009 1
- 18:11 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ощутимо повысилась Banki.ru 32422 4
- 11:04 Определен победитель февральского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3677 4
- 09:06 Доходность НПФ опустится ниже инфляции Известия 5251 27
- 08:39 ЦБ готовит расширение своих полномочий Коммерсант 6734 1
- 08:21 Названы регионы, где заемщики хуже всего платят по кредитам РИА Новости 4595 2
- 08:01 «Альянс» предлагает пользователям Банки.ру страхование квартир со скидкой 20% Banki.ru 1454
- 10:00 Лучшее за неделю: как выбраться из бедности, не попасть на онлайн-мошенников и не зависеть от денег Banki.ru 7506
- 20:00 1 марта. Главное за минуту: еще один банк сдал лицензию, безналичные платежи могут утратить привлекательность Banki.ru 106805 2
- 14:15 Банки.ру и «Ипотека24» запустили специальное предложение по кредиту под залог недвижимости Banki.ru 1951
- 10:11 ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Banki.ru 5120 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 5917 5
- 08:58 Безналичные платежи могут стать менее привлекательными для граждан Коммерсант 22104 59
- 08:39 Страны БРИКС создают единый платежный сервис BRICS Pay Известия 1982
- 08:17 Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав РБК 2680 2
- 20:00 28 февраля. Главное за минуту: Сбербанк получил рекордную прибыль и мог стать зарплатным банком ФСИН Banki.ru 4904
- 14:43 Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом ТАСС 2040 1
- 10:10 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей Banki.ru 2888
- 08:39 Клиенты МИнБанка вывели более 20 млрд рублей за неделю санации Коммерсант 10247 6
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3424 3
- 08:01 Система быстрых платежей заработала в полноценном режиме Banki.ru 8581 3
- 20:00 27 февраля. Главное за минуту: в США опубликован проект новых санкций против РФ, инфляция и безработица пугают россиян Banki.ru 7112 1
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8781 18
- 09:23 СМИ: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень Известия 14076 9
- 08:57 У банков возникли проблемы при сборе биометрии Известия 7544 20
- 08:39 Нордеа Банк решил отказаться от новых российских клиентов Коммерсант 5788 2
- 08:15 ЦБ намерен относить к операционным рискам потери клиентов банков от атак хакеров Коммерсант 1906 2