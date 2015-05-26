Банк России в преддверии вступления в силу нового механизма дифференциации ставок взносов в фонд обязательного страхования вкладов публикует базовый уровень доходности вкладов физлиц на июнь . Как показывает статистика, средние максимальные ставки по срочным вкладам снизились по сравнению с показателями, справочно рассчитанными для мая 2015-го , а по счетам и вкладам до востребования преимущественно выросли.

В частности, рассчитанный на июнь показатель базовой доходности рублевых вкладов, привлеченных на срок до 90 дней, составляет 13,245% годовых, на срок от 91 до 180 дней — 14,181%, от 181 дня до года — 14,606%, на срок свыше года — 14,682%. Соответствующие значения, справочно рассчитанные на май, составляли 13,628%, 15,087%, 14,934% и 14,696%.

Для вкладов в долларах ставки на июнь в зависимости от сроков составляют 2,101% (до 90 дней), 4,671% (91—180 дней), 6,224% (180—365 дней), 5,887% (свыше года) против майских 3,144%, 5,338%, 6,301% и 6,21% годовых соответственно, а для вкладов в евро — 1,716%, 3,684%, 5,261% и 5,201% против 2,568%, 4,483%, 5,606% и 5,66%.

ЦБ также рассчитывает базовый уровень доходности вкладов до востребования, который определяется с учетом договоров банковского счета. Средние максимальные ставки по вкладам в рублях и евро несколько выросли. Так, на июнь они определены на уровне 7,752% годовых в рублях, 1,373% в долларах и 1,291% в евро, а майские составляли 7,144%, 1,377% и 1,231%.

Расчеты на июнь произведены на основе значений максимальных депозитных ставок банков, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов россиян по состоянию на 1 мая 2015 года. Банки раскрывают информацию о максимальных ставках по депозитным договорам с физлицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с мартовскими указаниями ЦБ РФ № 3607-У «Об определении базового уровня доходности вкладов» и № 3606-У «О внесении изменений в указание Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У «О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами». Из документов ЦБ следует, что для подсчетов берутся ставки по вкладам, которые были заключены либо доходность которых изменилась в отчетный период.

Напомним, что, согласно подписанному в конце декабря 2014-го закону, банки с 1 июля текущего года будут платить в фонд страхования вкладов дифференцированные взносы в зависимости от величины максимальных ставок по вкладам , а с 1 января 2016-го — в зависимости также и от своих показателей финансовой устойчивости.

Ставки взносов (базовую, дополнительную и повышенную дополнительную) устанавливает Агентство по страхованию вкладов для всех банков. По закону базовая ставка не может превышать 0,15% расчетной базы за последний расчетный период (расчетная база определяется как «средняя хронологическая за расчетный период ежедневных балансовых остатков на счетах по учету вкладов», подлежащих страхованию; расчетным периодом является квартал). В отдельных случаях базовая ставка страхового взноса может быть увеличена до 0,3% расчетной базы, но не более чем на два расчетных периода в течение полутора лет. При этом если в фонде страхования вкладов накопится сумма, превышающая 5% общего объема вкладов в банках, то АСВ должно будет понизить базовую ставку до уровня не более 0,05% расчетной базы.

Дополнительная ставка в размере не более 50% базовой будет действовать для банков, которые привлекли в течение любого месяца отчетного квартала хотя бы один вклад с доходностью, превышающей базовый уровень доходности вкладов для соответствующего месяца на величину от 2 до 3 процентных пунктов. Повышенная же ставка (максимум 500% базовой ставки) будет грозить тем банкам, которые превысили базовый уровень доходности более чем на 3 п. п. Если в отношении банка будет установлена дополнительная или повышенная дополнительная ставка страховых взносов, то информацию об этом АСВ должно будет довести до банка не позднее 20-го числа второго месяца квартала, следующего за расчетным периодом.



АСВ в конце апреля установило базовую ставку на период с 1 июля на уровне 0,1% расчетной базы за квартал (что соответствует текущему уровню отчислений банков в фонд страхования вкладов), дополнительную — на уровне 20% базовой, повышенную дополнительную — на уровне 150% базовой.