Финансовым оздоровлением Связного Банка займется подконтрольный Михаилу Прохорову через холдинг «Онэксим» банк «Ренессанс Кредит». Об этом Прохоров и бенефициар Связного Банка Олег Малис договорились с Банком России, пишет «Коммерсант».

О том, что Связной Банк может быть передан на санацию в «Ренессанс Кредит», портал Банки.ру сообщал еще в ноябре прошлого года. Такая договоренность была достигнута в рамках соглашения о переходе 100% контроля над ГК «Связной» бизнесмена Максима Ноготкова к группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние».

С целью обсуждения возможности участия «Ренессанс Кредита» в финансовом оздоровлении Связного Банка Прохоров в конце прошлой недели посетил ЦБ, рассказали «Коммерсанту» три источника, знакомые с ситуацией. По их словам, в ходе данной встречи Прохорову удалось убедить главу ЦБ Эльвиру Набиуллину в целесообразности финансового оздоровления Связного Банка.

Вчера в ЦБ этот вопрос обсуждали Олег Малис и предправления Связного Банка Евгений Давыдович. И уже на этой неделе может быть принято решение о судьбе кредитной организации, говорит один из собеседников издания. «В настоящее время уточняется объем средств, которые ЦБ готов выделить на оздоровление Связного Банка, а также схема. Вероятнее всего, это не будет стандартной санацией, когда бывшие собственники отстраняются от управления, а капитал банка уменьшается до рубля», — говорит источник газеты. По словам другого собеседника, наиболее вероятной является схема финансового оздоровления без отстранения собственников банка. По сути, она предполагает, что Малис за некую условную сумму продаст банк «Ренессанс Кредиту», а тот уже займется оздоровлением банка на средства, выделенные ЦБ через АСВ.

В структурах Прохорова ранее уже проявляли интерес к финансовым активам ГК «Связной», однако переговоры о создании финансового холдинга, которые шли несколько лет, закончились неудачей. Новая возможность объединения связана уже с финансовым оздоровлением Связного Банка при участии «Ренессанс Кредита». При этом сам по себе Связной Банк без привязки к ретейлеру «Ренессанс Кредиту» неинтересен, говорит собеседник издания, знакомый с ситуацией. «Цель — получив банк, укрепить партнерство с сетью «Связной», где «Ренессанс Кредит» работает с 2007 года. Если Связной Банк уйдет в другие руки, то эта связь может ослабеть, а «Ренессанс Кредит» заинтересован в развитии на базе Связного Банка с помощью ретейловой сети трансакционного бизнеса», — пояснил источник газеты.



В апреле участники рынка, рассматривавшие возможность санации Связного Банка, оценивали размер необходимой финансовой помощи в 13—15 млрд рублей. Именно тогда руководство Связного Банка обратилось в ЦБ с просьбой о финансовом оздоровлении, указав на резкое падение достаточности капитала — до 9,19% при минимально допустимых 10%. С тех пор состояние банка изменилось, в частности, с начала апреля объем средств физлиц в банке сократился с 20,8 млрд до 18,1 млрд рублей на 26 мая (по данным банка), объем кредитов — с 38,8 млрд до 23,6 млрд рублей. С учетом этого объем средств, необходимый для финансового оздоровления банка, также может быть уменьшен.