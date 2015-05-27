Портал Банки.ру подготовил рейтинг рублевых вкладов сроком размещения один год в банках, входящих в топ-50 по нетто-активам. В новый рейтинг вкладов вошли 20 лучших рублевых предложений. Топ-50 рассчитан по методике Банки.ру с использованием отчетности, публикуемой на сайте Банка России. Обзор составлен по информации на 26 мая 2015 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается порядка 5 тыс. предложений от более чем 600 кредитных организаций.

Для оценки депозитов были заданы следующие параметры: минимальная сумма первоначального взноса – до 500 тыс. рублей включительно, срок размещения – один год, начисление и выплата процентов, а также функциональные возможности (пополнение, частичное снятие) депозита – любые. Условия и ставки по вкладам, вошедшим в обзор, действуют для Московского региона. Информацию о том, на каких условиях предоставляется продукт в других регионах присутствия банка, необходимо уточнять по телефону его справочной службы. Максимальная доходность по вкладам, попавшим в рейтинг, составляет 16,25% годовых, минимальная – 12,25%. Средний уровень процентных ставок – 13,54%. Сумма минимального первоначального взноса по депозитам варьируется от 1 тыс. до 500 тыс. рублей. Первое место занял вклад «Фаворит» Новикомбанка под 16,25% годовых. На второй строчке рейтинга со ставкой 15% оказались сразу три вклада: «Максимальный доход» банка «Русский Стандарт», «Максималист» банка «Российский Кредит» и «Точный расчет» банка «Глобэкс». На третьем месте – депозит «70 лет Победы» банка «Югра» со ставкой 14,75%.

Только пять банков из представленных в обзоре допускают пополнение вклада, причем с ограничениями по сумме и/или срокам дополнительного взноса. Наиболее строгое ограничение установлено у Хоум Кредит Банка по вкладу «Доходный год». Его можно пополнять только в течение первых 30 дней с даты открытия депозита.

Всего лишь у одной кредитной организации из присутствующих в рейтинге условиями вклада предусмотрены расходные операции, и то с большими ограничениями. Банк «Югра» по депозиту «70 лет Победы» допускает в течение всего срока действия вклада однократное частичное снятие денежных средств в размере не более 40% от суммы вклада. 12 кредитных организаций выплату дохода по вкладам производят в конце срока. Восемь банков – ежемесячно. У шести банков условиями вкладов предусмотрена ежемесячная капитализация процентов по выбору клиента. Это вклады «Максимальный доход» Внешпромбанка, «Рекордсмен» банка «Ак Барс», «Восточный» Восточного Экспресс Банка, «Доходный год» Хоум Кредит Банка, «Вклад для тех, кто копит» Татфондбанка и «Рантье» Транскапиталбанка.

Увеличение процентной ставки по вкладу предлагают четыре финансовых учреждения. При открытии вклада «МДМ – Доходный» (с выплатой процентов в конце срока) МДМ Банка через интернет-банк процентная ставка увеличивается на 0,3 процентного пункта, по «Вкладу для тех, кто копит» Татфондбанка – на 0,2 п. п. При предъявлении пенсионного удостоверения ставка по вкладу «Классический» Московского Индустриального Банка увеличивается на 0,25 п. п. Восточный Экспресс Банк увеличивает ставку по вкладу «Восточный» на 0,1 п. п. пенсионерам и тем, кто открыл депозит через интернет-банк. Кроме того, в кредитной организации действует акция для клиентов банка, в рамках которой можно получить надбавку к ставке в размере 0,5–0,7 п. п. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте кредитного учреждения.

В случае досрочного изъятия средств клиентом 16 банков платят проценты по ставке вклада до востребования, только четыре – на льготных условиях.

Большинство депозитов, фигурирующих в рейтинге, предусматривают автоматическую пролонгацию.

В заключение стоит сказать об особенностях некоторых вкладов, попавших в рейтинг.

Три депозита, представленные в обзоре, имеют ограниченный период времени, отведенный кредитной организацией на открытие вклада. Новикомбанк открывает депозит «Фаворит» по 29 мая 2015 года, вклад «70 лет Победы» в банке «Югра» можно оформить по 30 июня этого года, а депозит «Рекордсмен» в банке «Ак Барс» – до 31 августа текущего года.

В Московском Кредитном Банке по вкладу «Все включено» при изменении тарифного плана на другой процентная ставка снижается на 0,25 п. п.