Акционеры Промсвязьбанка в среду продали еще 9,99% своих акций на Московской бирже, это стало уже второй подобной сделкой в течение месяца. Как и в прошлый раз, пакет продан за 6,9 млрд рублей, что соответствует оценке банка с коэффициентом 1,3 к базовому капиталу. Покупателем, как и в конце апреля, выступил негосударственный пенсионный фонд (НПФ), выяснил «Коммерсант».

Основные акционеры Промсвязьбанка братья Ананьевы 29 апреля продали через Московскую биржутакже почти 10% акций. При анонимном режиме торгов установить, кто был покупателем, можно лишь предположительно. Через некоторое время стало известно, что единственным покупателем акций банка был НПФ «Благосостояние ОПС» Бориса Минца с объемом средств пенсионных накоплений на начало года 115,8 млрд рублей. Очевидно, что вчера был другой покупатель: у НПФ, согласно закону «Об инвестировании средств пенсионных накоплений», максимальная доля акций одного эмитента в инвестиционном портфеле не должна превышать 10% капитализации этого эмитента.

По данным источников «Коммерсанта», близких к пенсионному рынку, вчера покупателями выступили три фонда Микаила Шишханова — «Европейский», «Регионфонд» и «Доверие» с объемом пенсионных накоплений 55 млрд рублей. По законодательству пенсионные фонды могут инвестировать до 25% в ценные бумаги одного эмитента.

«Почти невозможно за месяц найти двух разных покупателей на рынке, где мало желающих в принципе инвестировать в банковские активы», — указывает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг. Он также обращает внимание на то, что между первой и второй сделками прошел почти месяц, а цена совершенно не изменилась, при том что на фондовом рынке цена акций постоянно меняется.

Суть подобных сделок — не просто привлечение нового акционера, отмечает издание. По словам игроков пенсионного рынка, для НПФ — это портфельная инвестиция на срок до трех лет с обязательством обратного выкупа. По сути, это схема кредитования под залог ценных бумаг (РЕПО), где пенсионный фонд получает доходность на инвестицию в размере 20—25% годовых. При этом одним из условий такой сделки является кредитование владельцев фонда на собственные проекты на сопоставимую сумму, и в случае если акционеры не осуществляют обратный выкуп акций, то производится взаимозачет кредитов и обязательств.

Кроме того, по словам экспертов, о нерыночном характере условий сделки свидетельствует завышенная цена, соответствующая оценке Промсвязьбанка с коэффициентом 1,3 к капиталу, и неликвидный пакет — примерно 10%, который не дает никаких особых прав акционеру. «Продажа пакета в размере менее 10% удобна банку, так как избавляет его от согласования сделки в ЦБ», — напоминает Кенигсберг.