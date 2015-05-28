Сбербанк заработал по итогам I квартала 2015 года 30,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 2,3 раза (или на 58%) меньше аналогичного показателя прошлого года.

«Чистая прибыль сократилась главным образом за счет того, что рост процентных расходов опережает рост процентных доходов, а также за счет создания резерва под обесценение кредитного портфеля», — говорится в материалах Сбербанка.

Активы кредитной организации на 1 апреля составили 24,24 трлн рублей, сократившись на 3,8% по сравнению с данными на конец прошлого года. В Сбербанке уменьшение величины активов объясняют снижением объема денежных средств и их эквивалентов, а также сокращением кредитного портфеля.

Так, в I квартале текущего года совокупный кредитный портфель крупнейшего банка РФ сократился на 2,2% — до 17,36 трлн рублей. Кредиты корпоративным клиентам до вычета резервов снизились на 1,7%, до 13,55 трлн рублей, а розничный портфель сократился на 1,8% и составил 4,76 трлн рублей. Ухудшение показателей кредитования Сбербанк объясняет пониженным спросом на заемные средства и более низким уровнем одобрения заявок вследствие ужесточения политики управления рисками.

Между тем доля неработающих кредитов (NPL, займы с просроченными платежами более чем на 90 дней) в общем кредитном портфеле увеличилась за I квартал 2015 года до 3,9% против 3,2% на конец 2014 года. Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам в течение января — марта уменьшилось до уровня 1,33.

Совокупный объем обязательств Сбербанка за отчетный период снизился до 22,14 трлн рублей, при этом депозиты физических лиц составили 9,5 трлн рублей. Частные вклады остаются основным источником финансирования Сбербанка и составляют 43% всех обязательств кредитной организации.

Средства корпоративных клиентов увеличились на 1,1% в I квартале 2015 года и достигли 6,3 трлн рублей, или 28,4% общего объема обязательств.

Операционные расходы за I квартал составили 139,7 млрд рублей, увеличившись на 14,7% в сравнении c данными за аналогичный период 2014 года.