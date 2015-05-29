На внеочередном собрании акционеров Московского Кредитного Банка (МКБ) принято решение о допэмиссии обыкновенных акций банка, в рамках которой уставный капитал будет увеличен на 10,946 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

На 1 мая, согласно отчетности, уставный капитал МКБ составлял 15,7 млрд рублей (собственный капитал — 78 млрд), то есть увеличение составит почти 70%. Основной владелец МКБ Роман Авдеев, у которого 86,2% акций МКБ, отказался комментировать, с кем ведутся переговоры о возможном участии в капитале.

По информации двух источников газеты, знакомых с ситуацией, рассматривается вариант покупки акций банка негосударственными пенсионными фондами на средства пенсионных накоплений. «В течение месяца-двух МКБ планирует привлечь в капитал несколько НПФ, как это недавно сделал Промсвязьбанк», — говорит один из собеседников издания. Другой источник предполагает, что НПФ, которым нельзя покупать акции при первичном размещении, сначала купят у Авдеева уже существующие акции, который из полученных денег затем выкупит акции допэмиссии.

Как сообщалось ранее, основные акционеры Промсвязьбанка братья Ананьевы дважды продавали на рынке пакеты акций банка объемом чуть менее 10%, и покупателями выступали именно НПФ. После первой сделки покупатель — «Благосостояние ОПС» Бориса Минца был раскрыт официально, на то, что второй пакет купили три НПФ Микаила Шишханова («Европейский», Регионфонд и «Доверие»), указывали источники «Коммерсанта».

Промсвязьбанк привлекал средства пенсионных фондов в силу необходимости поддержать норматив достаточности капитала. У МКБ ситуация с нормативами комфортная — Н1.1 на 1 мая 8,23%, Н1.0 при минимуме 10% — 13,09%. Однако Авдеев планирует приобретение «Уралсиба». «Наиболее вероятно увеличение капитала первого уровня действующим акционером в связи с планами покупки группы «Уралсиб» и последующей консолидации активов на балансе МКБ», — указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Согласно требованиям ЦБ, банк, покупающий другой банк, должен иметь такой запас капитала, чтобы при вычитании из него капитала приобретаемого банка не нарушить нормативов. Как будет оценен «Уралсиб» в сделке, пока неясно — сейчас в банке проводится due diligence. «Размер допэмиссии МКБ в целом может быть близок к конечной оценке капитала приобретаемого актива», — считает собеседник газеты, знакомый с переговорами.

Докапитализация банков за счет пенсионных накоплений НПФ, которые недавно получили 550 млрд рублей размороженных средств, становится массовым явлением. В Банке России, не комментируя конкретных сделок, по поводу докапитализации банков через покупку их акций на средства накоплений НПФ газете заявили: «Появление в банках новых акционеров может быть полезно с точки зрения качества корпоративного управления и привлечения к управлению лиц, экономически заинтересованных в повышении капитализации банков».