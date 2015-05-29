Начиная с 1 июля на сумму пополнения рублевых вкладов, открытых с 24 декабря прошлого года по 30 апреля нынешнего, будет начисляться 13% годовых

Тинькофф Банк унифицировал условия пополнения вкладов, открытых либо пролонгированных в период с 24 декабря 2014-го по 30 апреля нынешнего года включительно, а также депозитов, по которым была повышена процентная ставка в связи с изменившимися рыночными условиями. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Данные изменения вступают в силу с 1 июля и связаны с планомерным понижением ключевой ставки и постепенной нормализацией ситуации на финансовом рынке, а также в соответствии с общими рекомендациями ЦБ по снижению ставок по вкладам физических лиц, отметили в пресс-службе. Ко всем пополнениям данных вкладов, зачисленным начиная с 1 июля, будет применяться единая ставка вне зависимости от срока вклада. Для рублевых вкладов она составит 13% годовых, для валютных — 4% (кроме депозитов на срок до пяти месяцев).

К сумме, внесенной на вклад до 1 июля, будет применяться прежняя ставка в соответствии с тарифом, уточнили в банке.

Список вкладов, по которым действуют данные изменения, банк обещает выслать клиентам по электронной почте до 1 июня 2015 года. При этом с 1 июля для этих вкладов изменен период пополнения — пополнить депозит можно будет не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия (пока — не менее чем за 60 дней).