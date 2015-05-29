Предложения внести изменения в систему страхования вкладов не связано с желанием ухудшить положение вкладчиков, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы на годовом собрании акционеров.

«Мы не предлагаем прижать вкладчиков. Мы предлагаем четыре альтернативных варианта решения сложившейся проблемы. Сегодня, к сожалению, мы кормим недобросовестных акционеров, которые выводят деньги вкладчиков из банков, и менее 1% вкладчиков, которые зарабатывают на этих гипервысоких вкладах», — сказал Греф. «Надо понимать, что эту ситуацию надо прекращать», — подчеркнул он, добавив, что банки, предлагая ставки по вкладам выше 20%, находятся на пути к краху.

В середине мая на совещании у премьера Дмитрия Медведева Герман Греф предложил ограничить для клиентов банков возможность многократно получать компенсации по вкладам, чтобы повысить ответственность вкладчиков при принятии инвестиционных решений, в том числе при выборе банка. Глава Сбербанка предложил три варианта ограничений: ввести лимит совокупного объема страховых выплат одному вкладчику за всю историю его взаимодействия с банками — 3 млн рублей; выплачивать страховку по вкладам не более одного раза в пять лет и, наконец, выплачивать ее не более одного раза.

