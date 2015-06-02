Индекс Банки.ру по вкладам в рублях и иностранной валюте продолжает снижаться. Так, в мае средняя максимальная ставка по годовым депозитам в рублях в российских банках снизилась по сравнению с данными за прошлый месяц на 0,59 процентного пункта и составила на 1 июня 12,52%. Индекс Банки.ру по вкладам в долларах составил 3,95%, что на 0,23 п. п. ниже показателя за прошлый месяц, в евро — 3,69% (минус 0,22 п. п.).

Верхняя граница ставок по рублевым депозитам на год достигает 16,5% (на 1 мая находилась на уровне 17,8%), по депозитам в долларах — 8%, в евро — 7,7%. Ранее по вкладам в этих инвалютах максимальная ставка достигала 9%.

«Доходность по вкладам стремительно падает. В течение мая более 177 кредитных организаций снизили ставки по депозитам. В их числе Сбербанк, ВТБ 24, банк «Югра», Национальный Банк «Траст», МДМ Банк, «Уралсиб» и т. д.

Как известно, 15 июня состоится очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. По прогнозу экспертов, ЦБ снизит ставку на 0,5—1,5 процентного пункта с нынешних 12,5%. Следовательно, тренд на снижение доходности по вкладам в банках продолжится. Кроме того, с 1 июля начнет действовать дифференцированная система взносов в фонд страхования вкладов. Банки станут платить взносы в зависимости от величины максимальных ставок по депозитам. Это также может привести к снижению процентных ставок по вкладам», — комментирует руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Косецкая.

Индекс представляет собой средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях, долларах и евро в банках РФ. Для расчета показателя мы выбрали самый популярный вариант депозита: на сумму до 300 тыс. рублей / 5 тыс. долларов / 5 тыс. евро сроком на один год. Индекс демонстрирует динамику доходности однолетних вкладов с доступной суммой первоначального взноса в российских банках и служит ориентиром для клиентов кредитных организаций по управлению личными финансами.