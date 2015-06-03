Банк ВТБ 24 спишет 100 млн долларов валютных ипотечных «хвостов» – задолженности, оставшейся непогашенной после реализации недвижимости заемщиков, рассказал старший вице-президент банка Андрей Осипов. По его словам, это убытки еще от прошлого кризиса, потери от нынешнего еще не подсчитаны, пишут «Ведомости».

«Остатки по валютным кредитам остались после взыскания недвижимости еще с предыдущего кризиса. Мы эти кредиты пока не списали – руки не доходили, спишем в текущем году», – уточнил Осипов. Он добавил, что ВТБ 24 предлагал заемщикам, у которых стоимость квартиры была меньше, чем сумма задолженности, выкупить квартиру, простив долг. Некоторые заемщики воспользовались этим, говорит Осипов.

В портфеле ВТБ 24 сейчас 4 500 валютных кредитов против 500 тыс. рублевых, но из-за «хвостов» доля валютной ипотеки вырастает до 3% портфеля, указывает Осипов. При этом он не берется оценить размер «хвостов», которые вырастут у банка в нынешний кризис. У ВТБ 24 испорчено уже 12% валютной ипотеки, сказал он: в январе вышло на просрочку 350–400 кредитов – это 7–8% валютного портфеля. Но снижение курса доллара в апреле и программы реструктуризации помогли им вернуться в график. При этом 120–130 валютных заемщиков ВТБ 24, по словам Осипова, вышли в «долгую просрочку». «У нас 45 кредитов на стадии судебного взыскания, и еще 70 подадим в течение ближайшего месяца», – пояснил Осипов.

По итогам года ипотечные «хвосты» достигнут 3,5 млрд рублей, а эффективность взыскания по таким долгам – не более 1%, следует из данных коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Проблема ипотечных «хвостов» действительно есть, и она касается только валютных кредитов, причем выданных до 2009 года, указывает директор департамента ипотечного кредитования Банка Москвы Георгий Тер-Аристокесянц. После прошлого кризиса банки ужесточили требования к заемщикам и повысили первоначальный взнос по таким кредитам, объясняет он. При этом эксперт уточнил, что банку всегда выгоднее договориться с заемщиком о реструктуризации, «наш банк конвертирует ипотеку в рубли по ставке 5–7% годовых, и такие кредиты приносят убытки», зато у банка «по крайней мере остается работающий актив».