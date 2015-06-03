Лидером обзора Банки.ру по кредитованию МСБ на покупку коммерческой недвижимости в банках Москвы стал Сбербанк с программой «Экспресс-ипотека»

После резкого повышения ключевой ставки в декабре 2014 года банки заметно ужесточили условия по кредитам для малого и среднего бизнеса. Большинство банков продолжили работу только с уже знакомыми им клиентами, другие перешли на кредитование на индивидуальных условиях. Последующие снижения ключевой ставки с февраля по май 2015 года способствовали возвращению программ кредитования для клиентов открытого рынка, но большинство банков по-прежнему предпочитает не раскрывать полные условия финансирования, объясняя это индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Многим компаниям в сложившихся на сегодняшний день экономических условиях проще и дешевле арендовать коммерческую недвижимость, чем приобретать ее, что связано со значительным падением цен на аренду. Но все же для предпринимателей, желающих приобрести недвижимость в кредит, мы решили провести исследование программ трехлетнего кредитования на покупку коммерческой недвижимости стоимостью 5 млн рублей для новых клиентов сегмента малого и среднего бизнеса в банках Москвы.

Топ-5 составили программы с прозрачными условиями кредитования, то есть те, по которым известна ставка, удовлетворяющая заданным параметрам обзора (сумма, срок), или диапазон ставок по продукту. Если точную ставку определить было невозможно, то к рассмотрению принималась максимальная ставка диапазона, установленного банком. Программы ранжированы по ставке — от меньшей к большей.

Далее по списку следуют кредиты, ставка по которым устанавливается индивидуально при рассмотрении заявки сотрудниками банка. Они ранжированы по возрастанию известной минимальной процентной ставки. Информацию о предельных значениях ставки банки не анонсируют.

Первое место занял кредит «Экспресс-ипотека» Сбербанка России, предоставляемый по ставке 17,5% годовых под залог приобретаемой жилой или коммерческой недвижимости, сданной в эксплуатацию. Максимальный срок финансирования по данной программе — десять лет.

Вторым становится продукт «МДМ-Экспресс Инвест» МДМ Банка со ставкой 21% годовых. Данная ставка действует при предоставлении в залог недвижимости. Альтернативным залогом могут выступать транспортные средства, при этом ставка будет составлять 22% годовых, а максимальный срок кредита — два года.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и кол-центров банков на 2 июня 2015 года.