Сенаторы Совета Федерации одобрили закон об амнистии декларируемых зарубежных активов.

Документ создает правовую основу для проведения в 2015 году в России добровольного декларирования зарубежного имущества и банковских счетов, в том числе оформленных на номинальных владельцев. Это касается недвижимого имущества, ценных бумаг, акций (долей) в капитале организаций и контролируемых иностранных компаний.

Декларанты будут освобождаться от уголовной, административной и налоговой ответственности, если связанные с декларируемым имуществом нарушения были совершены до 1 января 2015 года, но только в пределах имущества, указанного в декларации. Так, закон позволит избежать уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по репатриации денежных средств, за неуплату таможенных платежей, налогов и сборов, за неисполнение обязанностей налогового агента, за сокрытие денежных средств и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Для легализации имущества следует подать в налоговый орган с 1 июля по 31 декабря 2015 года специальную декларацию, на которую будет распространяться режим налоговой тайны.

Ранее сообщалось, что Госдумой принят закон об амнистии декларируемых зарубежных капиталов.