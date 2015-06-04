Компания «ЮИТ Московия», подразделение международного строительного концерна YIT, и Банки.ру начали совместную программу. Получив промокод на Банки.ру, в течение июня посетители портала могут приобрести жилые и нежилые помещения в Раменском (Московская область) по специальной цене. Так, при покупке квартиры скидка составит 5%, нежилого помещения — до 12,5% от стоимости.

Кроме того, бесплатно будет зарегистрирован договор долевого участия (стандартная цена — 20 тыс. рублей). А в ЮниКредит Банке можно получить ипотеку по льготной госпрограмме под 9,8% годовых на весь срок кредитования.

На данный момент это одно из самых выгодных предложений на ипотечном рынке, отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова. Форма подтверждения дохода не влияет на величину процентной ставки. По продукту установлен невысокий минимальный первоначальный взнос — от 20% стоимости недвижимости. Срок кредитования — от года до 30 лет, сумма — не более 8 млн рублей. В отсутствие страхования жизни и здоровья заемщика или поручителя указанная ставка увеличивается на 2,5 процентного пункта. Получить кредит могут и иностранные граждане.

Микрорайон 10 в Раменском находится на стадии застройки, поэтому сейчас есть возможность купить недвижимость по относительно низкой цене. Покупка квартиры — это надежная инвестиция с доходностью за полтора года более 30%. Коммерческая недвижимость принесет рентный доход до 15% годовых, обещают партнеры Банки.ру.

Наряду с комплексной застройкой микрорайона 10 в Раменском — а это многоэтажные дома и городские таунхаусы — «ЮИТ Московия» занимается благоустройством общественных зон, созданием коммуникаций и инфраструктуры, в частности уже завершено строительство детского сада, в планах — возведение здания школы. «Мы не только строим качественное жилье, но и стараемся создать для наших клиентов наиболее выгодные условия его приобретения. Программа с Банки.ру — один из таких примеров, — говорит генеральный директор «ЮИТ Московия» Павел Кочережкин. — К тому же покупка качественных объектов на начальных стадиях строительства с дисконтом является высокодоходным инвестиционным инструментом: по мере изменения стадии готовности будет расти цена, к концу строительства она увеличится на 30—35%».

Международный концерн ЮИТ (YIT) ― крупная европейская компания, занимающаяся строительством жилья и коммерческих помещений в Финляндии, России, странах Балтии, Чехии и Словакии. ЮИТ имеет более чем столетний опыт работы и сильные позиции на рынке. Свою деятельность в России концерн начал в 1961 году. Его дочерняя компания «ЮИТ Московия» по объему строительства жилья входит в десятку крупнейших застройщиков Подмосковья и Новой Москвы: на сегодня в ее активе более 850 тыс. кв. м жилья, построенного и введенного в эксплуатацию в Москве, 11 населенных пунктах Московской области и Ярославле. «ЮИТ Московия» включена правительством Московской области в перечень строительных компаний Подмосковья с высоким рейтингом надежности.

