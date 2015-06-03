Курс евро превысил 61 рубль на торгах на Московской бирже впервые за два месяца, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро расчетами «завтра» составил на 17:40 мск 61,12 рубля, что на 2,13 рубля выше значения закрытия вчерашних торгов. Достигнутый максимум — 61,13 рубля. Отметку 60 рублей евро прошел пару часов назад.

Курс доллара также растет, прочно закрепившись выше 54 рублей. По данным на 17:45 мск, котировки доллара составили 54,33 рубля (рост на 1,55 рубля).

Доллар сдает позиции евро на рынке Forex после решения ЕЦБ и комментариев его главы Марио Драги по монетарной политике. Только публикуемые на этой неделе данные, в том числе отчет по уровню занятости в пятницу, определят, сможет ли доллар возобновить рост, отмечают аналитики Saxo Bank. Давят на рубль и новости об очередном обострении конфликта на территории Донбасса.