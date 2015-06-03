Тинькофф Банк требует от клиентов вернуть деньги, заработанные ими на ошибке в конвертации валют, рассказали «Коммерсанту FM» владельцы счетов в банке. Технический сбой позволял потребителям продавать валюту банку дороже, чем они ее купили.

В апреле этого года несколько клиентов заметили, что в банке перепутаны курсы покупки и продажи валюты. Сбой обнаружился в системе безналичного начисления денег на карту. В итоге некоторые пользователи смогли заработать на конвертации от 10 тыс. до 50 тыс. долларов. Спустя неделю Тинькофф Банк выявил проблему, пересчитал все обменные операции по правильному курсу и выставил владельцам карт счета. Об этом сообщил один из клиентов банка — Михаил.

«Как-то я решил с рублевой карты одного банка перевести на валютную карту «Тинькофф», посмотрел курс — очень выгодно покупать валюту было тогда. Что еще интереснее, эту же валюту можно было продать Тинькофф Банку внутри интернет-банка дороже, чем я ее купил. Через какое-то время на картах нарисовался большой минус. Они говорят: «У нас произошла техническая ошибка, мы конвертировали не по тому курсу, это ошибка, что мы сразу проводили по счету». И все это пересчитали по каким-то непонятным курсам, непонятным датам. Они хотят с меня получить примерно в два раза больше, чем я с этого получил. Есть закон о защите прав потребителей: банк предоставил мне, потребителю, информацию о курсе конвертации посредством СМС и интернет-банка, я вижу, что операция проведена по счету, получается, они предоставили мне недостоверную информацию, если они утверждают, что это была ошибка», — рассказал Михаил.

В Тинькофф Банке на просьбу «Коммерсанта FM» прокомментировать инцидент уточнили, что операции проводились с использованием сторонних сервисов, поэтому возникла разница между курсом на день совершения операции и курсом на день финансовых расчетов. Представители банка отказались озвучить размер убытков в результате произошедшего, а также дальнейшие действия в этой ситуации.

Юристы не исключают, что банк сможет доказать в суде, что в данной ситуации именно он пострадал от действий клиентов. «…С одной стороны, есть потребительское законодательство, которое должно прикрывать потребителя от всех рисков, и особенно то, что связано с открытием овердрафта, постфактум это вообще не очень хорошо выглядит с точки зрения потребительского законодательства. С другой стороны, у нас есть категория злоупотребления правом, и если в каждом конкретном случае злоупотребление правом будет доказано, нельзя по умолчанию его признать. Но если банк, например, покажет увеличение количества операций в невероятное количество раз именно в этот период и именно валютно-обменных, на которых они заработали, не исключено, что суды могут признать злоупотребление правом», — полагает эксперт Федеральной палаты адвокатов Дмитрий Кравченко.

В середине мая участником аналогичного спора стал Сбербанк. Житель Перми потребовал от него в суде 20 млн рублей, заработанных на ошибке кредитной организации. Алексей Иванцов купил датскую крону в пять раз дешевле реального курса. Однако уже на следующий день Сбербанк аннулировал операцию. Разбирательство продолжается. Как сообщил «Коммерсанту FM» 3 июня адвокат Иванцова, недавно банк обратился в суд со встречным иском — о признании сделки недействительной.