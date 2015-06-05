Премьер Канады считает, что формат G7 останется неизменным до тех пор, пока президентом РФ является Путин

Россия не вернется в G7 до тех пор, пока президентом страны является Владимир Путин. С таким заявлением выступил премьер-министр Канады Стивен Харпер, передает Associated Press.

Он подчеркнул, что Оттава будет «серьезно противодействовать» появлению Путина за столом «большой семерки».

«Необходим консенсус для возвращения России, но этот консенсус не будет достигнут», — указал политик.

Ранее российский МИД заявил, что страна «не напрашивается» на возвращение формата G8. Как пояснил замглавы министерства Сергей Рябов, Москва не проявляет инициативы в этом вопросе, поскольку решение о смене формата было принято другими странами.

Очередной саммит G7 состоится в Германии 7—8 июня. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мероприятий с участием России в формате G8 не будет, пока Москва не будет соблюдать общие базовые ценности, основанные на демократии и верховенстве закона. Между тем экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал это решение ошибкой. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил 4 июня за скорейшее возвращение России в G8.