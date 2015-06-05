Попавшие под санкции госбанки Сбербанк и ВТБ получили миллиарды евро через онлайн-банки в Германии, удивив европейских клиентов непривычно высокими ставками, сообщает РБК.

С июля прошлого года Сбербанк через европейскую «дочку» Sberbank Europe AG начал привлекать депозиты в Германии. Проект Sberbank Direct оказывает услуги только в режиме онлайн, без открытия традиционных офисов обслуживания, но именно это оказалось очень востребованным на рынке, рассказал президент Сбербанка Герман Греф на собрании акционеров. Проект оказался «очень своевременным» и позволил банку «мобилизовать привлечение валютных ресурсов в самый критический момент, когда они были жизненно необходимы для банка», добавил он.

За полгода с момента запуска клиентами банка стали 25 тыс. человек, объем вкладов составил 700 млн евро. На 2 июня 2015 года число клиентов почти удвоилось, увеличившись до 46 тыс. человек, объем депозитов составил 1,6 млрд евро, сообщила РБК пресс-служба банка. Это позволило Sberbank Europe вернуть кредит в 1 млрд евро материнской структуре, рассказывал финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

Работать с физическими лицами в Европе по такой модели первым начал ВТБ, отмечает руководитель департамента дочерних компаний ВТБ Михаил Якунин: «VTB Direct — онлайн-банк, ориентированный на привлечение депозитов частных лиц, работает в Германии и во Франции с конца 2011 года». К концу 2014-го объем депозитов, привлеченных VTB Direct, составил 3,9 млрд евро. В пресс-службе ВТБ 24 изданию сообщили, что к концу 2013 года портфель составлял 2,5 млрд евро. Получается, за санкционный 2014-й банк привлек 1,4 млрд евро.

Немецких клиентов российские госбанки привлекают непривычно высокими ставками: разместить средства на год в них можно под 1,4% годовых. За трехлетний вклад Sberbank Direct предлагает вкладчикам 2,2% годовых. Для сравнения: самая высокая ставка, которую предлагает крупнейший немецкий банк Deutsche Bank по восьмилетнему депозиту, составляет 0,6%.