Банк России не планирует заниматься созданием государственной компании, специализирующейся на ОСАГО. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе XXIV Международного банковского конгресса в Санкт-Петербурге.

«Я очень надеюсь, что ОСАГО сможет продолжать свое функционирование в том рыночном пространстве, в котором оно существует сейчас», — сказал Чистюхин.

«Никаких оснований для создания государственной компании по ОСАГО не существует», — подчеркнул он.

Напомним, что дискуссии о возможном создании государственной компании по ОСАГО начались в конце мая после того, как было введено ограничение на шесть месяцев лицензии ОСАГО СК «Росгосстрах». Регулятор объяснил свое решение неисполнением «Росгосстрахом» предписаний Банка России в части нарушения порядка заключения договоров ОСАГО, в частности, применения коэффициента бонус-малус (учитывает скидки и надбавки к базовому тарифу в зависимости от наличия страховых выплат) при расчете страховой премии по ОСАГО. По данным ЦБ, нарушения «Росгосстрахом» законодательства, в том числе непредоставление автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО, навязывание дополнительных услуг, носили массовый характер.

