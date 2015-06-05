В рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве и хищении средств Международного Промышленного Банка выявлен новый эпизод преступной деятельности экс-сенатора Сергея Пугачева, который являлся контролирующим бенефициаром МПБ. Об этом сообщают в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, в 2008—2009 годах было совершено хищение в форме присвоения денежных средств в размере свыше 28 млрд рублей, выделенных Межпромбанку Банком России в качестве беззалоговых кредитов. К этому преступлению причастна организованная группа, руководящая роль в которой принадлежала Пугачеву, установили правоохранители. Он привлечен в качестве обвиняемого по делу, ему инкриминируется «присвоение, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере», и он объявлен в международный розыск. В январе 2015 года направлены документы на экстрадицию Пугачева из Великобритании.

В ходе предварительного следствия установлен дополнительный эпизод преступной деятельности Пугачева, сообщает СК РФ в пятницу. В 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным Пугачеву организациям на сумму более 64 млрд рублей. В качестве обеспечительной меры по кредитам были заключены договоры залога 100% акций кипрской компании ОРК Mining Ltd., которой фактически принадлежало ЗАО «Енисейская промышленная корпорация», занимающееся развитием проекта по разработке Элегестского угольного месторождения. «В 2010 году по указанию Пугачева, достоверно знавшего, что кредиты возвращены не будут, также были расторгнуты и договоры о залоге. Такие действия позволили Пугачеву беспрепятственно распоряжаться вышеуказанным активом и лишили банк возможности обратить на него взыскание», — считает следствие.

Новое постановление о привлечении Пугачева в качестве обвиняемого вынесено 1 июня 2015 года. Помимо присвоения чужого имущества ему инкриминируется злоупотребление полномочиями.