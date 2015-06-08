На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие свои комментарии в разделе «Служебный рейтинг».
В мае 2015 года победил отзыв «Пилите Шура... пилите, она золотая», автор которого попробовал себя в роли взыскателя долгов с заемщиков Восточного Экспресс Банка.
Автор под ником FnGart получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32.Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 287,97 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,33 млрд, кредитный портфель — 150,93 млрд, обязательства перед населением — 164,69 млрд.