Пользователь FnGart стал победителем майского конкурса «Отзыв месяца» в «Служебном рейтинге»

На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие свои комментарии в разделе «Служебный рейтинг».

В мае 2015 года победил отзыв «Пилите Шура... пилите, она золотая», автор которого попробовал себя в роли взыскателя долгов с заемщиков Восточного Экспресс Банка.

Автор под ником FnGart получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32.