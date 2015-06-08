Президент США Барак Обама заявил, что президенту России Владимиру Путину следует решить, стоит ли уничтожать российскую экономику ради попыток «воссоздать славу Советской империи», передает Reuters.

Он также призвал Путина осознать, что величие России не зависит от территориальной целостности. Обама отметил, что политика антироссийских санкций сильно ослабила экономику России.

«Рубль и иностранные инвестиции падают, инфляция — растет. Российский Центробанк потерял более 150 миллиардов долларов резервов. Российские банки отрезаны от международных рынков, российские энергокомпании страдают от отсутствия технологий, которые им нужны для реализации энергопроектов, российские оборонные предприятия отрезаны от ключевых технологий», — заявил Обама по итогам саммита G7.

Кроме того, Обама сообщил, что G7 продолжит оказывать Украине финансовую помощь. Ранее он рассказал о готовности G7 к введению новых санкций против России.