Президент России Владимир Путин подписал закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (об амнистии зарубежных капиталов). Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон направлен на создание правового механизма добровольного декларирования активов и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за пределами страны, снижение рисков, связанных с возможными ограничениями использования российских капиталов, которые находятся в иностранных государствах, а также с переходом России к автоматическому обмену налоговой информацией с другими странами.

Согласно закону об амнистии капитала, предприниматели, задекларировавшие свои иностранные активы, будут освобождаться от уголовной, а также административной и налоговой ответственности, если имевшие место нарушения были совершены ими до 1 января 2015 года.

Законопроект был принят Госдумой 22 мая 2015 года и одобрен Советом Федерации 3 июня.

