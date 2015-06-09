Совет директоров Банка Москвы избрал на должность президента — председателя правления банка Геннадия Солдатенкова. Об этом сообщается в материалах кредитной организации. На этой должности он сменит Михаила Кузовлева, который в конце мая подтвердил информацию о том, что принял предложение Агентства по страхованию вкладов возглавить «Российский Капитал».
На указанную должность Солдатенков избирается с даты согласования его кандидатуры Центральным банком РФ до 31 января 2016 года включительно, свидетельствуют материалы Банка Москвы.
Кроме того, членом правления банка на такой же срок с даты согласования его кандидатуры Центробанком избран Михаил Волков.
Изначально на должность председателя правления Банка Москвы рассматривались два основных кандидата: заместитель председателя правления головного ВТБ Михаил Осеевский и Геннадий Солдатенков; также, по информации газеты «Коммерсант», обсуждалась возможность назначения первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева. В итоге по рекомендации Михаила Кузовлева его преемником стал Солдатенков.
Напомним, что до конца этого года планируется завершить процесс консолидации бизнеса Банка Москвы и ВТБ, но как юридическое лицо Банк Москвы будет существовать до 2018-го. «Можно сказать, что Банк Москвы является точкой продаж продуктов, которые курируются по глобальным линиям либо из ВТБ, либо из ВТБ 24», — рассказал журналистам на брифинге в рамках Международного банковского конгресса в Санкт-Петербурге глава ВТБ Андрей Костин.
АО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») — банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО «Банк Москвы». Ключевым направлением деятельности является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках их реализации. Банк входит в состав Группы ВТБ. БМ-Банк продолжит свое существование в соответствии с целями, утвержденными планом финансового оздоровления. На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 544,86 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,74 млрд, кредитный портфель — 116,46 млрд.