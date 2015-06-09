Совет директоров Банка Москвы избрал на должность президента — председателя правления банка Геннадия Солдатенкова. Об этом сообщается в материалах кредитной организации. На этой должности он сменит Михаила Кузовлева, который в конце мая подтвердил информацию о том, что принял предложение Агентства по страхованию вкладов возглавить «Российский Капитал».

На указанную должность Солдатенков избирается с даты согласования его кандидатуры Центральным банком РФ до 31 января 2016 года включительно, свидетельствуют материалы Банка Москвы.



Кроме того, членом правления банка на такой же срок с даты согласования его кандидатуры Центробанком избран Михаил Волков.

Изначально на должность председателя правления Банка Москвы рассматривались два основных кандидата: заместитель председателя правления головного ВТБ Михаил Осеевский и Геннадий Солдатенков; также, по информации газеты «Коммерсант», обсуждалась возможность назначения первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева. В итоге по рекомендации Михаила Кузовлева его преемником стал Солдатенков.

Напомним, что до конца этого года планируется завершить процесс консолидации бизнеса Банка Москвы и ВТБ, но как юридическое лицо Банк Москвы будет существовать до 2018-го. «Можно сказать, что Банк Москвы является точкой продаж продуктов, которые курируются по глобальным линиям либо из ВТБ, либо из ВТБ 24», — рассказал журналистам на брифинге в рамках Международного банковского конгресса в Санкт-Петербурге глава ВТБ Андрей Костин.