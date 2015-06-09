ЦБ РФ отключил МАСТ-Банк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), сообщили порталу Банки.ру несколько источников на банковском рынке.

БЭСП является элементом платежной системы Банка России и позволяет осуществлять платежи в течение одного операционного дня. При отключении от БЭСП электронные платежные сообщения для проведения срочных платежей от банка не принимаются, ранее принятые и находящиеся во внутридневной очереди отложенные электронные платежные сообщения от других участников системы не исполняются.

Отключение банка от системы БЭСП может свидетельствовать о нехватке ликвидности в кредитной организации, поясняют участники рынка. По словам одного из них, МАСТ-Банк был отключен от системы 8 июня. Об этом же говорит и источник портала, знакомый с ситуацией в банке.

В апреле «МАСТ» установил лимиты на выдачу денежных средств со вкладов физических лиц, а в конце мая портал Банки.ру писал о том, что кредитная организация проводит платежи с задержкой. Однако в начале мая банк заявил о привлечении инвестора для восстановления финансовой стабильности, в начале июня в кредитной организации полностью сменился совет директоров и топ-менеджмент.

Представитель МАСТ-Банка отказался комментировать запрос портала Банки.ру касательно отключения кредитной организации от БЭСП, мотивировав это тем, что новое руководство банка занято подготовкой плана оздоровления кредитной организации.

Как отмечает Банки.ру, аналогичная ситуация складывалась ранее с СБ Банком и «Транспортным».

