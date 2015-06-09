Некоторые банки вводят различного рода ограничения, направленные на то, чтобы снизить объем привлечения средств в уже открытые вклады с высокими процентными ставками. Как следует из сообщений в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру, многие кредитные организации в одностороннем порядке вносят изменения в условия депозитов.

Так, Мосводоканалбанк с 3 июня ввел пятипроцентную комиссию за пополнение вклада «Доходный». По данному вкладу зимой банк предлагал ставку в 22%, открыть депозит можно было на срок до 370 дней. «По вкладу «Доходный» введена комиссия в размере 5% от суммы пополнения. Такое решение приняло правление банка», — сообщили Банки.ру в кол-центре Мосводоканалбанка.

Пополнение вкладов по предварительному согласованию в начале июня было введено в Дил-Банке. «Открыл на год вклад зимой, перед самым Новым годом, проценты мне очень понравились (20%). Ходил, пополнял его каждый месяц: то на 20 тысяч, то на 100. В четверг хотел пополнить, как обычно, но мне сказали, что пополнения временно не принимаются, и что если я хочу, то должен оставить заявку на пополнение своего вклада», — сообщает один из клиентов банка в разделе «Народный рейтинг».

Эту информацию подтвердили в кол-центре кредитной организации. «Вы можете прийти в банк и подать заявку на пополнение, в течение короткого времени она будет рассмотрена, и вам сообщат, можно ли внести дополнительные средства», — рассказала сотрудник банка. Уточнить, на основании каких критериев принимается решение о пополнении, собеседница агентства не смогла. Руководство банка отказалось от официальных комментариев.

По пути Тинькофф Банка, который объявил о том, что уменьшает доходность для дополнительных взносов на пополняемые вклады, пошел самарский АктивКапитал Банк. Зимой кредитная организация предлагала рублевые вклады по ставкам до 19% годовых, сейчас привлекает деньги вкладчиков под 12,5% годовых. С 1 июня в банке действуют специальные условия на пополнение уже действующих вкладов. «На сумму пополнения вклада будет действовать ставка 10% годовых по вкладам в рублях и 3% в валюте», — сообщили в банке.

Бенифит Банк установил по ряду вкладов минимальную сумму пополнения в размере 1,5 млн рублей (соответствующая информация была опубликована на сайте кредитной организации). Такие действия клиенты банка расценили как заградительную меру.

Отметим, что ограничения на пополнение депозитов с высокими процентными ставками банки, которые резко подняли ставки в декабре прошлого года, начали вводить уже в марте.

По словам руководителя сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлии Ушевой, банки, установившие высокие ставки по вкладам на длинные сроки, теперь вынуждены идти на нарушение условий договоров. «После резкого повышения ключевой ставки в декабре 2014 года многие банки поддались паническим настроениям. Многие кредитные организации оперативно повысили ставки по вкладам до возможного максимума даже на сроки один, два и три года. Стремясь привлечь как можно большее количество вкладчиков, банки предлагали не только высокие проценты по вкладам, но и выгодные условия, в том числе возможность пополнения с минимальными ограничениями. Вследствие чего не смогли выполнить обязательств перед вкладчиками и нарушили условия договора: прекратили принимать пополнения по «дорогим» вкладам, повысили сумму единовременного допвзноса или изменили ставку на сумму пополнений», — рассказала Юлия Ушева.

Она отмечает, что если банк действительно нарушил условия договора, то вкладчики могут обратиться в суд. «Столкнувшись с такой ситуацией, вкладчики могут обратиться в суд, и есть вероятность, что они его выиграют. Но предварительно нужно изучить условия договора вклада, в котором должны быть прописаны условия внесения дополнительных взносов, и убедиться, что банк их нарушил. По моим наблюдениям, большинство вкладчиков впоследствии не доверяют свои сбережения банкам с испорченной репутацией», — резюмировала эксперт.