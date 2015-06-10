ЦБ отозвал в среду лицензии у двух банков и одной небанковской кредитной организации. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте регулятора.

В частности, лицензии отозваны у Республиканского Социального Коммерческого Банка (Москва), петербургского Инвест-Экобанка и столичной НКО «Евроинвест».



РСКБ входил в пятую сотню российских банков по размеру активов, а Инвест-Экобанк и НКО «Евроинвест» — в восьмую, напоминает ЦБ.



Решение о применении крайней меры воздействия к РСКБ (регистрационный номер 2050) принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ и применением мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Как поясняет регулятор, РСКБ «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». «Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводили к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами», — говорится в релизе.



В мае читатели Банки.ру пожаловались в «Народном рейтинге» на то, что РСКБ отказывается принимать дополнительные взносы в действующие депозиты. В банке поясняли , что вклады не принимаются и не пополняются «в связи с избытком наличности».



Инвест-Экобанку (регистрационный номер 1956) вменяется среди прочего нарушение антиотмывочного законодательства, следует из релиза Центробанка. Финучреждение «проводило высокорискованную кредитную политику, не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». Помимо этого Инвест-Экобанк участвовал в проведении сомнительных транзитных операций, а также операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, указывают в ЦБ, добавляя, что руководство и собственники банка не приняли необходимых мер для нормализации его деятельности.



НКО «Евроинвест» (регистрационный номер 3383-К) также поплатилась лицензией за несоблюдение требований законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов (в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю), а также за вовлеченность в проведение сомнительных транзитных операций.



В кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до назначения конкурсных управляющих либо ликвидаторов, а полномочия их собственных исполнительных органов приостановлены.



РСКБ и Инвест-Экобанк входили в систему страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов обещает выбрать банки-агенты для выплаты компенсаций вкладчикам этих кредитных организаций не позднее 17 июня и начать сами выплаты не позднее 24 июня текущего года.