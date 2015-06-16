Индекс Банки.ру по ипотечным кредитам по состоянию на 13 июня составил 16,38% годовых. За месяц показатель снизился на 0,77 процентного пункта.

В частности, средняя ставка по программам, предназначенным для покупки квартир на вторичном рынке недвижимости, уменьшилась на 0,81 п. п. до 16,57% годовых, а по кредитам на приобретение строящихся квартир — на 0,91 п. п. до 15,35% годовых.

«Рынок ипотечных кредитов восстанавливается, процентные ставки продолжают снижаться. Можно ожидать, что уже через месяц средние величины достигнут додекабрьских значений. При этом для выхода на прошлогодние объемы выдач не хватает готовности населения принимать на себя риски и брать долгосрочные обязательства. Все еще сохраняется неуверенность населения в завтрашнем дне», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по рублевым ипотечным кредитам на приобретение недвижимости в топ-30 крупнейших российских банков по портфелю ипотеки.

Для получения индекса анализируются данные, представленные на официальных сайтах банков. В расчетах используются процентные ставки, действующие при подтверждении доходов официальными документами, а также при приобретении заемщиком комплексного страхования. Если условиями программы предусмотрена комиссия за снижение процентной ставки, то в расчетах учитывалась базовая ставка без уплаты сбора.

Для расчета показателя аналитики Банки.ру не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.). Исключалась военная ипотека как программа с наиболее низкими ставками, доступная для части населения и не требующая реальных финансовых затрат заемщика (погашение кредита осуществляется за счет взносов НИС, которые перечисляются государством). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого рынка будет некорректна.