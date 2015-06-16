У Мособлбанка (Московского Областного Банка) есть «основания полагать, что прежние бенефициары банка совершали манипуляции» с его акциями, говорится в заявлении банка, направленном на прошлой неделе в ЦБ. Банк подозревает, что его бывшие владельцы продавали людям акции банка в 500 раз дороже их реальной стоимости, пишут «Ведомости».

«К нам обратилось много миноритариев с вопросом, что теперь делать с акциями, — объяснил управляющий директор Мособлбанка Дмитрий Римашевский. — Некоторые по биржевым котировкам накупили этих бумаг на 300–600 тысяч рублей». Он считает, что конечной целью всех указанных манипуляций с акциями была их последующая продажа гражданам по цене, заведомо завышенной в сотни раз. «Мы пытаемся разобраться в этой ситуации и защитить интересы миноритарных акционеров, — говорит Римашевский. — Мы на их стороне».



Сначала в 2012 году номинальная стоимость акций Мособлбанка была на порядок завышена — по предварительным расчетам, с реальных 11,4 копейки до 1 рубля, следует из письма. Это произошло в результате допэмиссии, когда в акции банка были конвертированы акции ЗАО «Компания Лига» (более 82% выпуска) и Республиканского Банка. Уставный капитал Мособлбанка тогда вырос более чем в 10 раз — с 270,7 млн до 3,7 млрд рублей.

«Практически весь объем прироста» был обеспечен полученной от «Компании Лига» недвижимости, балансовая стоимость которой была, как установила проверка ЦБ, завышена, сказано в заявлении. Три объекта недвижимости площадью около 7 тыс. квадратных метров, купленных компанией в 2011 году за 210 млн рублей, были почти сразу переоценены до 3,3 млрд и поставлены на баланс Мособлбанка. «В процессе анализа отчетов независимых оценщиков установлены признаки, указывающие на необоснованное завышение балансовой стоимости» объектов, пишет Мособлбанк.

На втором этапе, сказано в заявлении, посредством манипулирования рынком акций Мособлбанка на Московской бирже формировалась «рыночная» стоимость этих бумаг в размере 60 рублей, и у миноритариев формировалась уверенность, что акции действительно столько стоят. Мособлбанк ссылается на протокол ЦБ об административном правонарушении от 17 февраля 2014 года. Из него следует, что Банк России установил, что в декабре 2012 — апреле 2013 года на биржевых торгах проходила серия взаимных сделок с акциями Мособлбанка между двумя компаниями. В результате котировки акций Мособлбанка увеличивались и искусственно поддерживались на уровне 60 рублей. Все участники манипулирования — аффилированные лица, входившие в одну группу с Мособлбанком, сказано в нем.

Затем акции в отделениях банка продавались гражданам «по сформированной в результате манипуляций «рыночной» стоимости — 50–60 рублей», говорится в заявлении. Мособлбанк насчитал 36 756 граждан, приобретших более 100 акций, среди них 156 человек — более 1 000. «Имеются основания полагать, что манипуляции с акциями банка причинили гражданам ущерб в особо крупном размере», — резюмирует Мособлбанк и просит ЦБ проверить все и «в случае обнаружения признаков правонарушений принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе о привлечении виновных лиц к ответственности».

Сейчас акции Мособлбанка торгуются по 7–11 рублей, периодически проходят сделки на небольшие суммы. В дни «взаимных сделок» обороты торгов акциями Мособлбанка увеличивались в среднем в 16 раз, в целом эти сделки составили более 73% общего оборота, пишет Мособлбанк со ссылкой на протокол ЦБ.

По данным биржи, в декабре 2012 — апреле 2013 года, когда ЦБ зафиксировал манипулирование, средняя цена акции Мособлбанка составляла 58,9 рубля, оборот торгов за пять месяцев — 20,35 млн акций. В предшествующие четыре месяца средняя цена была 57,3 рубля, оборот — 2,34 млн штук, в последующие пять месяцев — 59,75 рубля и 6,47 млн соответственно.

До сих пор было известно только о манипуляциях банка со вкладами, за счет которых он обходил запрет регулятора на привлечение средств населения: в процессе санации выяснилось, что Мособлбанк скрывал 76 млрд рублей, привлеченных от 350 тыс. вкладчиков. Одним из способов было дарение вкладчикам по 10 акций: запрет не распространяется на привлечение средств от акционеров. «Манипуляции» с акциями делались не только для этого, сказано в заявлении Мособлбанка, «но, вероятно, также и для последующего присвоения денежных средств граждан — миноритарных акционеров — покупателей акций банка».