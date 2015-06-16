ЦБ установил официальные курсы валют на 17 июня. Курс доллара понизился на 1,227 рубля, составив 54,0409 рубля (55,2679 рубля на 16 июня). Курс евро снизился на 1,0005 рубля, до 61,104 рубля (62,1045 рубля на 16 июня).

Российская валюта отыгрывает вчерашнее решение ЦБ снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, отмечает начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его прогнозу, ориентир до конца дня на сегодня — 54 рубля за доллар. Эксперт полагает, что курс удержится в диапазоне 53—56 рублей за доллар при стоимости нефти 61—66 долларов за баррель.

Рынок неоднозначно воспринял решение регулятора, однако ситуация с курсом рубля показывает, что заметная часть игроков была настроена более агрессивно, полагает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. «В целом, несмотря на формально свободный режим курсообразования, регулятор в очередной раз показал, что в отсутствие внешних шоков курс рубля 50—60 в паре с долларом вполне укладывается в «плановое» значение и поддается относительно успешному администрированию», — комментирует эксперт. По его оценке, в дальнейшем фокус рынков смещается к итогам заседания ФРС США: при условии, что глава ФРС Джанет Йеллен не даст четких сигналов по дальнейшим шагам американского регулятора, рубль сохранит уровни, близкие к отметкам 54—56 за доллар.

Цены на нефть находятся в комфортном диапазоне 60—65 долларов, отмечает руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя. По его словам, текущий курс рубля фундаментально обоснован, но с учетом перспектив экономики, скорее всего, будет снижаться еще несколько кварталов. И пока санкции в силе, а цены на нефть стабильны, доллар будет стоить 52—57 рублей, прогнозирует эксперт. «Перед пиками выплат по внешним долгам (сентябрь и декабрь) возможны всплески активности и рост на 2—3 рубля. А дальше три сценария. Цены на нефть стабильны (60—65 долларов) — рубль понемногу сползает к 57 в среднем по году. Цены на нефть поднимаются к 70 долларам — рубль растет до 52 в среднем по году. Цены на нефть падают ниже 60 долларов — доллар в обменниках стоит 60», — рассуждает эксперт.