В совете директоров ЦБ теперь 13 человек

Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин и заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев вошли в состав совета директоров мегарегулятора. Таким образом, совет директоров ЦБ насчитывает 13 членов.

Василий Поздышев возглавил департамент банковского регулирования Банка России в феврале 2012 года. В мае 2014-го он был назначен заместителем председателя ЦБ, курирует блок банковского регулирования и надзора.

Дмитрий Тулин стал главным экспертом главного валютно-экономического управления Госбанка СССР еще в 1978 году. В 1991—1992 годах Тулин занимал пост заместителя председателя Центрального банка РСФСР, в 1992—1994 годах трудился в должности заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации.

В 2004 году Тулин вернулся в ЦБ и проработал там два года. С января 2015-го Тулин снова работает в ЦБ. В настоящее время первый зампред курирует вопросы денежно-кредитной политики, управления активами Банка России, проведения операций рефинансирования.