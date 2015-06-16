Совет директоров Агентства по страхованию вкладов на заседании во вторник под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова утвердил изменения в порядок и условия размещения взноса Российской Федерации, внесенного в имущество АСВ, в субординированные обязательства и привилегированные акции банков. Изменения устанавливают требования, которым должны соответствовать региональные банки для получения средств на повышение капитализации, уточняется в релизе госкорпорации.

В частности, размер собственных средств (капитала) таких банков должен превышать 5 млрд рублей по состоянию на 1 мая 2015 года. При этом число участников от каждого субъекта РФ ограничено одним банком: это финучреждение, которое имеет наибольший размер собственных средств и соответствует установленным критериям.

Докапитализацию региональных банков предполагается осуществить через находящийся под прямым контролем АСВ банк «Российский Капитал» путем увеличения его собственных средств за счет оплаты агентством облигациями федерального займа привилегированных акций данного банка и последующего их размещения в субординированные обязательства региональных банков, поясняет схему АСВ.