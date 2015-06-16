Совет директоров Агентства по страхованию вкладов на заседании во вторник под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова утвердил изменения в порядок и условия размещения взноса Российской Федерации, внесенного в имущество АСВ, в субординированные обязательства и привилегированные акции банков. Изменения устанавливают требования, которым должны соответствовать региональные банки для получения средств на повышение капитализации, уточняется в релизе госкорпорации.
В частности, размер собственных средств (капитала) таких банков должен превышать 5 млрд рублей по состоянию на 1 мая 2015 года. При этом число участников от каждого субъекта РФ ограничено одним банком: это финучреждение, которое имеет наибольший размер собственных средств и соответствует установленным критериям.
Докапитализацию региональных банков предполагается осуществить через находящийся под прямым контролем АСВ банк «Российский Капитал» путем увеличения его собственных средств за счет оплаты агентством облигациями федерального займа привилегированных акций данного банка и последующего их размещения в субординированные обязательства региональных банков, поясняет схему АСВ.Напомним, газета «Коммерсант» подсчитала, что из суммы в 1 трлн рублей, выделенной АСВ на программу докапитализации банков через ОФЗ, на поддержку региональных банков с учетом средств, зарезервированных для федеральных банков, и докапитализации госкомпаний остается 10 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 255,14 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,88 млрд, кредитный портфель — 97,33 млрд, обязательства перед населением — 83,54 млрд.