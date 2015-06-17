Правительство рассматривает поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые упрощают процесс идентификации банками клиентов при пополнении ими ранее открытых вкладов. В частности, изменения избавят граждан от необходимости показывать паспорт при пополнении счета, пишут «Известия».

Согласно законопроекту, который разработан Национальным советом финансового рынка (НСФР), если сумма пополнения не превышает 10 тыс. рублей, гражданам достаточно будет назвать банку реквизиты счета. При внесении на счет суммы более 10 тыс. рублей клиент должен будет называть Ф. И. О., реквизиты для пополнения, а также любой идентификатор, который будет зафиксирован в его договоре с банком. Это может быть СНИЛС, ИНН, проверочное слово, код. Идентификатором может остаться и паспорт, но поправки исключают его обязательное предъявление в банке при пополнении счетов.

Поправки НСФР дополняют новым пунктом 1.15 ст. 7 закона 115-ФЗ. Согласно действующей редакции, граждане могут открыть счет только при полной личной идентификации в офисе банка, а при открытии счета с них в обязательном порядке потребуют паспорт (и его подлинность должна быть проверена сотрудниками финучреждения на сайте Федеральной миграционной службы, ФМС). Паспорт предъявляется и при пополнении счета, в этом случае он также проверяется на подлинность. Поправки же НСФР допускают отказ от обязательного представления паспорта россиянами при пополнении счета.

Как ранее отмечал ЦБ в своем письме № 12-1-5/2112, положениями 115-ФЗ не предусмотрено проведение упрощенной идентификации при совершении операций по пополнению счетов, открытых в кредитной организации. По мнению НСФР, это создает неудобства и для клиентов, и для банков.

Как указывает председатель НСФР Андрей Емелин, банки по требованию ЦБ должны проверять на подлинность паспорт при идентификации клиентов в рамках любых операций, включая открытие вклада, выдачу кредита, обмен валюты и денежные переводы (по двум последним операциям — на сумму свыше 15 тыс. рублей). «За неисполнение требований регулятора предусмотрены штрафы: сотрудники банков могут быть оштрафованы на 10—30 тысяч рублей, а сам банк — на 50—100 тысяч рублей», — говорит Емелин. При этом суммы санкций могут быть значительными, учитывая возможную массовость штрафов. Крайняя мера (за неоднократное нарушение указания) — приостановление операций.

В ЦБ и Минэкономразвития заявили, что пока не ознакомились с законопроектом НСФР.