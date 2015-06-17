Постоянные представители стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России на шесть месяцев — до конца января 2016 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Комитет постоянных представителей стран ЕС в среду обсуждает продление экономических ограничительных мер против России и санкций против Крыма.

Ранее представители Евросоюза заявляли, что продление связанных с Крымом санкций, истекающих 23 июня, планируется в ближайшие дни. По словам постпреда Люксембурга при ЕС Кристиана Брауна, действие ограничений будет продлено на год. Он также сообщил, что экономические санкции против РФ, истекающие в конце июля, следовало бы продлить на шесть месяцев, чтобы было время оценить выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. Высокопоставленный представитель ЕС в начале июня также утверждал, что секторальные санкции против РФ, вероятно, продлят до конца января 2016 года.

Для продления ограничительных мер ЕС было необходимо составить нормативные акты, которые официально фиксировали бы новые сроки их действия.

Помимо принципиального решения о продлении санкций Евросоюзу также предстоит определить, когда именно меры будут продлены. Окончательное формальное решение по пролонгации санкций принимается на уровне совета министров стран — членов ЕС.

Список экономических санкций Евросоюза в отношении России не пополнился новыми пунктами, принятое Советом послов стран Евросоюза при ЕС (Coreper) решение касается лишь продления их действия, выяснило РИА Новости.

«Пролонгированы те же санкции, просто пролонгация», — сообщил российскому агентству источник, близкий к руководству ЕС. «Пролонгация на шесть месяцев — до конца января 2016 года», — подтвердил он.

По словам собеседника агентства, Coreper также не дал предложений по возможному расширению экономических санкций против РФ.

Формальное решение о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России будет принято в понедельник на совете глав МИД ЕС, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству Евросоюза.

«(Руководством) решение о пролонгации принято. Формальное решение — в понедельник, на совете глав МИД», — сказал собеседник агентства.

