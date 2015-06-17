По данным следствия, задержанные использовали подконтрольные им компании для совершения фиктивных операций по счетам клиентов

Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей основателю и бывшему основному совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Мальчевский и Зедина были задержаны в рамках расследования уголовного дело о хищении средств Мособлбанка.



«В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)», — рассказала Алексеева. По данным газеты «Коммерсант», постановление о заочном предъявлении обвинения также вынесено другому бывшему совладельцу банка — Александру Мальчевскому.



По месту жительства задержанных и в ряде офисных помещений 16 июня проведены обыски, говорится в сообщении МВД.

В ходе расследования установлено, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками использовали подконтрольные им коммерческие организации для совершения фиктивных операций по счетам физических и юридических лиц.