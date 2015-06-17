Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей основателю и бывшему основному совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Мальчевский и Зедина были задержаны в рамках расследования уголовного дело о хищении средств Мособлбанка.
«В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)», — рассказала Алексеева. По данным газеты «Коммерсант», постановление о заочном предъявлении обвинения также вынесено другому бывшему совладельцу банка — Александру Мальчевскому.
По месту жительства задержанных и в ряде офисных помещений 16 июня проведены обыски, говорится в сообщении МВД.
В ходе расследования установлено, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками использовали подконтрольные им коммерческие организации для совершения фиктивных операций по счетам физических и юридических лиц.
ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года проходит процедуру санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка.
На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 573,78 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -147,24 млрд, кредитный портфель — 226,72 млрд, обязательства перед населением — 101,26 млрд.