Россия в ближайшие годы может значительно снизить свою долю в мировой экономике, а через пять — семь лет перейти в круг экономик второго уровня. Такой прогноз в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дал член президиума экономического совета при президенте РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Россия за всю историю с 1992 года в этом году имеет самую низкую долю в мировой экономике. В этом году у нас около 3%, в ближайшие два-три года мы перейдем к уровню примерно 2,7%. Это падение неизбежно, потому что средние темпы роста мы будем иметь не больше 1,5% в ближайшие годы», — считает Кудрин.

По его словам, это значит, что Россия лет через пять — семь может перейти в круг экономик второго уровня.

«Когда-то мы были шестой экономикой по величине, а когда-то, может быть, станем 20-й, а может, выйдем из первых 20 экономик — лет через 20, если не будем иметь темпы роста выше 4—5% ежегодно», — констатировал экс-министр.

«Вот почему решение структурных проблем в экономике нельзя откладывать. Это вопрос политической воли», — заявил он.

В эфире телеканала LifeNews Кудрин призвал политическую элиту не откладывать проведение ключевых экономических реформ.

«Наиболее серьезные реформы пока, как я вижу, откладываются. Тем самым мы потеряем два-три года, которые в будущем могут сказаться на конкурентоспособности России. Может, мы проиграем еще больше в каких-то отраслях», — предупредил он.

По мнению Кудрина, главные экономические проблемы России связаны с демографической ситуацией. «Это самая глубокая проблема в стране, выражающаяся в триллионах рублей ежегодно. Рынок труда беднеет. Количество трудоспособного населения ежегодно сокращается на 900 тысяч человек. При 80 миллионах работающих», — подчеркнул экс-министр финансов.

Для частичного урегулирования проблемы нужно внедрять более производительные технологии и использовать труд мигрантов, уверен он. «Тогда нужна четкая миграционная политика: кого привозим, какой квалификации, продумать систему адаптации мигрантов, то есть более качественно решать проблему миграции, чем это было до сих пор, когда трудовая миграция развивалось стихийно, в теневом варианте», — пояснил Кудрин.