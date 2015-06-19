ЦБ оставил еще два банка без лицензий

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у столичных банков «Инвестиционный Союз» (регистрационный номер 637) и «Азимут» (регистрационный номер 3154). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно данным Центробанка, обе кредитные организации не исполняли законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

Банк «Азимут» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, а ее руководители и собственники не приняли эффективных мер в области противодействия отмыванию доходов.

«Инвестиционный Союз» не соблюдал требования нормативных актов регулятора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Расчеты с их вкладчиками начнутся не позднее 3 июля, сообщило Агентство по страхованию вкладов.