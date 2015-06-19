Решение о продлении санкций ЕС против РФ до 31 января 2016 года может быть принято 22 июня

Cовет ЕС официально подтвердил продление экономических санкций против Крыма и Севастополя до 23 июня 2016 года.

«19 июня совет продлил действие ограничительных мер ЕС в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2016 года», — говорится в коммюнике совета.

«Санкции включают в себя запрет на импорт продукции, произведенной в Крыму или в Севастополе в Евросоюз; инвестиции в Крым или Севастополь, что означает, что европейские или базирующиеся в ЕС компании не могут покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять связанные с этим услуги; туристические услуги в Крыму или Севастополе, в частности европейские круизные корабли не могут останавливаться в портах Крымского полуострова (за исключением случаев непредвиденных обстоятельств); экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в таких секторах, как транспорт, телекоммуникации и энергетику и связанные с разведкой, добычей и производством нефти, газа и минеральных ресурсов», — уточняется в сообщении.

Техническая поддержка, брокерские услуги, строительство или услуги в сфере инжиниринга, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться, говорится в коммюнике.

Ранее высокопоставленный представитель Евросоюза подтвердил информацию о том, что главы МИД стран ЕС на встрече 22 июня без обсуждения примут решение о продлении санкций против РФ до 31 января 2016 года.