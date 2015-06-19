Совокупная прибыль банковской системы РФ по итогам пяти месяцев 2015 года составила 8,9 млрд рублей против 337,6 млрд рублей прибыли за аналогичный период прошлого года.
Деятельность 264 кредитных организаций оказалась убыточной по итогам пяти месяцев, их совокупный убыток с начала года составил 240 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года число убыточных банков равнялось 237 при размере их совокупного убытка в 44,4 млрд.
Лидерами по прибыли (топ-5) по итогам пяти месяцев 2015 года являются Сбербанк (59,4 млрд рублей), Промсвязьбанк (11,9 млрд), Московский Областной Банк (10,6 млрд), Национальный Клиринговый Центр (8,4 млрд), банк «Югра» (7,5 млрд).
Пятерку банков с наибольшими убытками составляют Банк Москвы (его финрезультат — минус 32,5 млрд рублей), Альфа-Банк (минус 28,4 млрд), Россельхозбанк (минус 14,1 млрд), Рост Банк (минус 10,97 млрд), ВТБ 24 (также минус 10,97 млрд).Напомним, по итогам января — апреля 2015 года Сбербанк также был самым прибыльным игроком в банковской системе РФ, а Банк Москвы — самым убыточным.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.
АО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») — банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО «Банк Москвы». Ключевым направлением деятельности является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках их реализации. Банк входит в состав Группы ВТБ. БМ-Банк продолжит свое существование в соответствии с целями, утвержденными планом финансового оздоровления. На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 544,86 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,74 млрд, кредитный портфель — 116,46 млрд.