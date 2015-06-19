Банк Москвы за пять месяцев потерял больше остальных банков - 32,5 млрд рублей

Совокупная прибыль банковской системы РФ по итогам пяти месяцев 2015 года составила 8,9 млрд рублей против 337,6 млрд рублей прибыли за аналогичный период прошлого года.

Деятельность 264 кредитных организаций оказалась убыточной по итогам пяти месяцев, их совокупный убыток с начала года составил 240 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года число убыточных банков равнялось 237 при размере их совокупного убытка в 44,4 млрд.

Лидерами по прибыли (топ-5) по итогам пяти месяцев 2015 года являются Сбербанк (59,4 млрд рублей), Промсвязьбанк (11,9 млрд), Московский Областной Банк (10,6 млрд), Национальный Клиринговый Центр (8,4 млрд), банк «Югра» (7,5 млрд).

Пятерку банков с наибольшими убытками составляют Банк Москвы (его финрезультат — минус 32,5 млрд рублей), Альфа-Банк (минус 28,4 млрд), Россельхозбанк (минус 14,1 млрд), Рост Банк (минус 10,97 млрд), ВТБ 24 (также минус 10,97 млрд).





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.