Эмиссия кобейджинговых карт под брендами «Мир» и Maestro начнется в ближайшее время

Национальная система платежных карт (НСПК) и международная платежная система MasterCard подписали 19 июня соглашение о начале эмиссии кобейджинговых карт под брендами «Мир» и Maestro в ближайшее время. Об этом заявила в ходе ПМЭФ-2015 зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает спецкор портала Банки.ру.

«Я должна с радостью сказать, что НСПК и MasterCard подписали соглашение о том, что кобейджинговая карта Maestro будет выпускаться в ближайшее время», — сказала Скоробогатова.

«19-е число, запомните эту дату. Это касается всех нас», — заявила зампред ЦБ.

По мнению гендиректора ОАО «НСПК» Владимира Комлева, возможность создания кобейджинга и объединения сетей — «огромный прорыв».