Совет ЕС на уровне глав МИД продлил срок действия экономических санкции в отношении России на шесть месяцев. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС.
«Решение о продлении ограничительных мер принято», — сказал он.
Экономические секторальные санкции ЕС в отношении РФ включают ограничения в сфере кредитования ключевых российских госбанков, оборонных предприятий и предприятий нефтепромышленности.
Кроме того, ЕС ввел ограничения на поставки в РФ оружия и военной техники, военных технологий и технологий двойного назначения, а также высокотехнологического оборудования и технологий для нефтедобычи.
Ограничительные меры ЕС не коснулись российской газовой промышленности.Санкции против России были введены Евросоюзом с 1 августа 2014 года, усилены в сентябре и смягчены в октябре, когда из-под действия кредитных ограничений в отношении РФ отдельным решением Совета ЕС были частично выведены европейские «дочки» российских госбанков.