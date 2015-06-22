Совет ЕС на уровне глав МИД продлил срок действия экономических санкции в отношении России на шесть месяцев. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС.

«Решение о продлении ограничительных мер принято», — сказал он.

Экономические секторальные санкции ЕС в отношении РФ включают ограничения в сфере кредитования ключевых российских госбанков, оборонных предприятий и предприятий нефтепромышленности.

Кроме того, ЕС ввел ограничения на поставки в РФ оружия и военной техники, военных технологий и технологий двойного назначения, а также высокотехнологического оборудования и технологий для нефтедобычи.

Ограничительные меры ЕС не коснулись российской газовой промышленности.