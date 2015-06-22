Банк «Банкирский Дом», базирующийся в Санкт-Петербурге, временно приостановил прием дополнительных взносов в действующие депозиты. Информацию об этом подтвердили в банке. «Принято временное распоряжение о приостановке приема средств во вклады», — сообщила сотрудник кредитной организации. До какого срока будет действовать данное распоряжение, она не смогла уточнить.

О том, что банк прекратил принимать средства в уже открытые вклады, сообщают и пользователи портала Банки.ру в разделе «Народный рейтинг».

«Имею вклад в банке «Банкирский Дом». Сегодня попыталась сделать допвложение. Его в нарушение договора не принимают, хотя там четко прописано право на пополнение. Берут номер телефона, обещая позвонить, как только опять начнут принимать. И это, дескать, вот-вот произойдет. Но это продолжается уже без малого месяц», — сообщает клиент банка. По информации пользователей портала Банки.ру, взносы во вклады с высокими ставками не принимаются с конца мая.

Различные способы ограничения приема денежных средств практикуют банки, которые устанавливали высокие проценты по вкладам. Так, для дополнительных взносов устанавливается более низкая доходность, вводится комиссия за внесение средств или процедура предварительного согласования для пополнения вкладов.