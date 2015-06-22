Украина заплатила России 75 млн долларов, погасив купон по еврооблигациям на 3 млрд долларов. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

В пятницу, 19 июня, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что выплата по долгу произойдет почти со 100-процентной вероятностью, так как неисполнение обязательств будет означать для Киева событие дефолта.

«Я думаю, вероятность платежа приближается к 100%, поскольку на сегодняшний день совершенно очевидно, что это в интересах Украины», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

В свою очередь украинские власти тоже делали заявления о том, что не отказываются от выплат. «Два дня назад мы заплатили 39 миллионов долларов по другим еврооблигациям, и мы платим (22 июня) эти 75 миллионов долларов по так называемым российским облигациям», — также в пятницу сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько.

