Представители бывших акционеров «ЮКОСа» инициировали в Великобритании судебный процесс во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску «ЮКОСа», теперь у России есть два месяца, чтобы подать в Высокий суд Лондона свой отзыв на иск, сообщил адвокат бывших акционеров Тим Осборн.

«Мы подали документы в суд на Россию через британское посольство, теперь у России есть около двух месяцев, грубо говоря, до конца августа, чтобы подать свой отзыв на иск в Высокий суд Лондона. Мы надеемся встретиться в суде с российскими представителями в Лондоне или Брюсселе, или Париже, или в любой другой стране в ближайшее время», — сказал Осборн Sputnik.

По его словам, пока нет точной даты первых слушаний в суде, потому что сначала РФ «должна официально ответить на иск». «В Великобритании у нас просто нет возможности сделать так, как мы делали во Франции или Бельгии, и арестовать российские активы. В Лондоне нам нужно провести полный судебный процесс, прежде чем мы сможем наложить арест на эти активы», — сказал Осборн.

Он также добавил, что экс-акционеры «ЮКОСа» пока не изучали возможность ареста активов российских госкомпаний. «Мы пока не нацелены на компании, которые контролируются российским государством. Пока мы обращались только к активам, которые принадлежат непосредственно России», — заявил Осборн.

Также адвокат рассказал, что экс-акционеры изучают российские активы в других странах Западной Европы. «Сейчас мы пытаемся найти активы России и в других странах. Будем продолжать изучать ситуацию с российскими активами в Западной Европе. Не могу пока сказать, каких стран это коснется точно, потому что процесс еще не завершен», — рассказал Осборн.

Он отметил, что активы и собственность в Испании, Китае, Швейцарии и Канаде не рассматриваются в «силу разных причин».

На минувшей неделе во Франции и Бельгии было арестовано имущество, которое власти этих стран считают российским, во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров «ЮКОСа». Это решение предписывает России суммарно выплатить 50 млрд долларов ряду компаний — бывших акционеров «ЮКОСа». Представители российских властей, в частности глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев и помощник президента РФ Андрей Белоусов, заявили, что Россия будет оспаривать эти решения.